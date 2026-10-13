Según una denuncia presentada por un familiar, el menor de corta edad no estaba recibiendo los cuidados necesarios.

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La Policía Nacional en Palma ha detenido a una mujer acusada de desatender y vejar a su hijo bebé, al que dejaba muchas horas sin comer y solo en un domicilio lleno de basura y suciedad y al que además vejaba con expresiones como "puto niño de mierda" o "gilipollas".

En un comunicado hecho público este martes, el cuerpo policial ha detallado que, según una denuncia presentada por un familiar, el menor de corta edad no estaba recibiendo los cuidados necesarios por parte de su madre.

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La mujer no se hacía cargo de las necesidades básicas del menor, que pasaba largos periodos sin ser atendido, dejándolo incluso muchas horas sin comer y sin preocuparse por su estado. Además, la progenitora habría dejado al menor bañándose solo y sin ningún tipo de vigilancia y se habría ausentado durante toda una noche, regresando al domicilio al día siguiente.

El denunciante también expuso que la madre se dirigiría habitualmente al menor con expresiones vejatorias e insultos como “gilipollas”, “puto niño de mierda” o “que te calles”. A partir de ese momento, agentes de la Policía Nacional realizaron varias pesquisas para esclarecer lo acontecido.

De hecho, pudieron constatar que el domicilio, situado en el centro de la capital balear, presentaba unas deficientes condiciones de salubridad, con acumulación de basura.