Claudia Barraso 13 OCT 2026 - 17:38h.

El padre ha sido quien ha confirmado las intenciones de declarar de su hijo ante el juez para poder contar su versión de los hechos

La decisión que ha tomado Halle Berry para recuperar la custodia compartida de su hijo tras las graves acusaciones de su exmarido

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Continúa la batalla judicial entre Halle Berry y su exmarido, Oliver Martínez, situando a su hijo Maceo, de 13 años, en el centro de toda la polémica. El menor quiere declarar ante el juez para contar su versión del presunto incidente que ocurrió hace casi un mes en la casa de su madre.

Según ha confirmado el medio ‘Hola!’, el actor de 60 años ha confirmado que su hijo quiere contar personalmente lo que ocurrió aquella noche y expresar cuáles son sus preferencias ante la custodia. “Debería tener la oportunidad de que se escuche su voz de lo que ocurrió aquella noche”, recoge en declaraciones del padre el mismo medio. Además, ha asegurado que teme que la actriz sabotee esta intención de su hijo.

Todo esta batalla comienza cuando Olvier Martínez denunció a la actriz por presuntamente agredir y estrangular al menor durante una discusión en el domicilio de la intérprete. Con la denuncia consiguió una orden de alejamiento temporal. El actor sostiene que Maceo se encontraba en casa de su madre jugando a un videojuego de realidad virtual cuando Berry entró en su habitación y comenzó a empujarle.

La presunta agresión de la actriz hacia su hijo

De acuerdo con el relato incluido en la petición presentada ante el tribunal, el menor le habría pedido que parase para poder terminar la partida, momento en el que, siempre según la versión de su padre, la situación se habría agravado. Martínez afirma que Berry terminó agarrando al niño por el cuello y asfixiándolo mientras le gritaba: "¿Quién domina ahora? ¿Quién domina?". El actor asegura que recibió una llamada de su hijo durante el incidente y que pudo escucharle alterado mientras Berry continuaba gritándole al fondo.

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A las semanas, fue la actriz quien volvió a los tribunales para solicitar que se restaurara el régimen de custodia que había hasta el día del supuesto incidente Berry también quería recuperar la autoridad que tenía entonces para tomar decisiones en caso de desacuerdo entre ambos progenitores y reclamó que su exmarido cumpliese con las sesiones de terapia y asesoramiento que habían establecido judicialmente.

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Además, sostuvo que el comportamiento de Martínez estaba afectando a la relación que mantiene con su hijo y acusa a su exmarido de intentar posicionar al menor en su contra. La actriz afirmó que, cuando Maceo regresaba de pasar tiempo con su padre, puede mostrarse "enfadado y combativo" con ella.