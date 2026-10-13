El joven de 14 años era conflictivo, solitario y podía estar a las puertas de ser expulsado del instituto, según los compañeros de centro

Cae el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre estudiantes pero aumentan las adicciones al juego y las pantallas en Madrid

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El perfil del joven de 14 años sospechoso de haber disparado con un rifle de caza al director a un profesor en un instituto de Aubagne, en las cercanías de Marsella, empieza a desvelarse. El tiroteo ocurrió a las 10 de la mañana del pasado lunes. El director del centro, de 53 años, resultó alcanzado por los disparos con una escopeta del calibre 12 por el estudiante de 14 años, que alcanzaron también a una tercera personal.

El adolescente fue reducido por el propio personal del centro, mientras el director y la profesora fueron trasladados a un hospital cercano. Las heridas fueron aparentemente superficiales y ninguno de los dos corre peligro.

El joven podría estar a las puertas de la expulsión del instituto

El joven no se llevaba bien con el director del centro, señala 'Le Parisien', que habló con varios compañeros del mismo y quienes señalaron que se pasaba bastante tiempo en su despacho por su indisciplina. De hecho, es posible que una de las razones de la ira del joven fuera la posibilidad de ser expulsado del colegio por sus reincidencias.

Los compañeros hablan de un joven aislado, aunque también circula la sospecha de que una exnovia pudiera haberle amenazado con sacar a la luz imágenes de él desnudo. Lo que sí se ha demostrado ya es que el joven era un adicto al videojuego 'Call of Duty'.

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Los padres del adolescente también fueron detenidos el lunes. El padre, un exsoldado, fue arrestado debido a la presencia de numerosas armas en su domicilio, algunas supuestamente legales y otras ilegales. Se cree que su hijo utilizó su rifle de caza, del cual era propietario legal. La madre también fue detenida, ya que los investigadores quieren determinar si los padres estaban al tanto del plan de su hijo.