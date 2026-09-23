La montaña rusa de Six Flags, que cerró en julio, llegaba a alcanzar 128 kilómetros por hora sostenidos

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Más de un centenar de personas aseguran que han sufrido lesiones cerebrales después de montar una montaña rusa de Six Flags, un conocido parque en California. En los últimos dos años, esta atracción de fama mundial ha sido relacionada con muertes o lesiones que dañan la calidad de vida, según una investigación de la CNN que destapó numerosos casos.

El abogado civil Christopher Bulone ha señalado a Six Flags porque “ha estado jugando deliberadamente con la vida de las personas… No se debería permitir una atracción así”, aseguró este martes durante una conferencia de prensa en la que anunció las tres demandas contra la empresa que presentará esta semana.

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La X2 ha sido durante mucho tiempo la atracción estrella de Six Flags Magic Mountain, un parque en el sur de California, que ha atraído a los amantes de las emociones fuertes de todo el mundo gracias a sus asientos giratorios, caídas casi verticales y movimientos impredecibles.

Las denuncias que apuntaban a la montaña rusa como origen de lesiones a los usuarios se remontan a más de una década, pero la mayoría permanecía ocultas hasta la investigación de CNN el pasado mes de agosto documentó más de una docena de informes sobre lesiones graves y hospitalizaciones asociadas a personas que pasaron por la atracción, incluidas al menos dos muertes. Más recientemente, dos mujeres terminaron en la misma sala de urgencias de Santa Clarita después de subir a la X2 con solo seis días de diferencia en el mes de julio.

Los abogados informaron este martes que representan a más de 100 clientes que alegan haber sufrido lesiones cerebrales de diversa gravedad después de subir a la X2 en los últimos dos años. Los letrados han explicado que recibieron testimonios de muchos más usuarios que no podían demandar por la prescripción legal de los plazos. Estas presentaban lesiones no relacionadas con el cerebro o que carecían de pruebas de haber recibido tratamiento médico.

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Dos de las demandas presentadas este lunes detallaban los casos de usuarios; en una de ellas se alega que los responsables del parque de Six Flags estaban plenamente informados sobre los supuestos peligros que representaba la atracción para la salud y que nunca debieron haber permitido que siguiera funcionando.

Estas dos usuarias, de 26 y 40 años han relatado que perdieron el conocimiento tras bajar de la montaña rusa y fueron sometidas a cirugías cerebrales de urgencia debido a lesiones y traumatismos graves. Los cirujanos determinaron que sus lesiones fueron causadas por “un evento traumático de rápida aceleración y desaceleración experimentado durante el recorrido en la X2”, según ha publicado la CNN.

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Una de las demandantes ha explicado a esta fuente, que después de subir a la montaña rusa de Six Flags tuvo que aprender a hablar y caminar de nuevo y ha asegurado que sigue lidiando contra terribles dolores de cabeza y niebla mental, y que necesita medicación para prevenir convulsiones.

La más joven, de 26 años permanece en coma mientras sus padres mantienen la esperanza de que algún día despierte. En otra de las demandas contra el parque, presentada este lunes, el abogado de Los Ángeles Michael Wilk alegó haber sufrido una hemorragia cerebral masiva que requirió múltiples cirugías cerebrales después de la experiencia en la atracción X2 en febrero.

Wilk ha asegurado que sus lesiones le han dejado incapacitado; lucha contra fuertes dolores de cabeza, pérdida de memoria y confusión mental, por lo que no puede ejercer la abogacía. “A mi cerebro le cuesta procesar las palabras; así que, a menos que se hable de forma extraordinariamente clara y en voz alta, mi cerebro interpreta mal la palabra. Creo que me pierdo cerca de la mitad de las conversaciones en las que participo”, ha contado a la CNN.

La montaña rusa de Six Flags, que cerró en julio, llegaba a alcanzar 128 kilómetros por hora sostenidos

Los abogados contratados por el parque de atracciones han defendido que antes de subir a la montaña rusa hay un letrero de advertencia sobre los “riesgos inherentes a participar o subir a cualquier atracción o juego mecánico”. Además, han señalado que X2 se somete a pruebas periódicas y que las fuerzas físicas que experimentan los usuarios no son lo suficientemente intensas como para provocar una lesión cerebral traumática en una persona “normal” que utilice la atracción “siguiendo las instrucciones”.

Lo que distingue a la X2 de otras montañas rusas es su diseño de “cuarta dimensión”: los asientos giran 360 grados alrededor de la vía mientras los vagones alcanzan velocidades de casi 128 km por hora durante unos dos minutos.

Six Flags cerró la montaña rusa este 12 de julio, según un portavoz, un día después de la última persona lesionada tras subir a la atracción, sin dar explicaciones. Desde entonces, los responsables del parque se han mantenido silencio sobre los motivos que obligaron al cierre.