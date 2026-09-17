La atracción, que imita el movimiento de un péndulo, ha sido instalada demasiado cerca de los edificios que se encuentran en la calle

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Un vídeo difundido de una atracción de feria durante las fiestas de Alsasua ha sorprendido a muchos usuarios en las redes sociales. Se trata de una atracción tipo péndulo que prácticamente roza el edificio de viviendas que se encuentra al lado de la atracción.

La localidad celebró sus fiestas del 10 al 14 de septiembre y, como todos los años, se instalaron varias atracciones en la calle del Ferial, pero con una llamativa novedad. Según contaron los vecinos a ‘Noticias de Navarra’, la tradicional ‘Olla’, imprescindible en las fiestas de Alsasua, ha sido sustituida este año por un ‘Ding Dong’.

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Esta atracción, que imita el movimiento de un péndulo ha sido instalada demasiado cerca de los edificios que se encuentran en la calle. En redes sociales, algunos usuarios han compartido varios vídeos en los que se aprecia como la atracción, al hacer el movimiento de péndulo, prácticamente roza el inmueble contiguo.

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Un vídeo que ha llamado la atención de los vecinos del pueblo, más aún cuando es la primera vez que ven ese tipo de atracción instalada en las fiestas de su localidad.