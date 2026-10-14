El presidente de EEUU compartió en Truth Social imágenes de William Chapman siendo atacado por el animal

Una madre "intentó desesperadamente detener" al joven que saltó una valla y falleció tras ser atacado por un tigre en Yorkshire

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La familia de William Chapman, el joven británico de 23 años que murió tras sufrir el ataque de un tigre en Yorkshire Wildlife Park, en Doncaster, al norte de Inglaterra, ha pedido que se deje de compartir en redes las imágenes del ataque.

“La publicación y difusión de contenido profundamente ofensivo está causando una gran angustia en un momento de especial vulnerabilidad. Pedimos a la gente que deje de hacerlo”, ha dicho la familia en un comunicado recogido por Reuters.

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Lo hacen después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, compartiera en su plataforma Truth Social, donde tiene 13 millones de seguidores, imágenes de Chapman siendo atacado por el animal. En el vídeo se podía ver al tigre mordiendo y arañando al joven mientras este se encontraba sentado en el recinto.

Trump: "¡Nunca te metas con la naturaleza!"

En un momento dado, Chapman le hizo un gesto obsceno al animal con el dedo. El presidente compartió el vídeo y escribió: “¡Nunca te metas con la naturaleza! Presidente DJT”. En ese vídeo no se veía a Chapman muriendo aún.

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Más tarde, Trump publicó un vídeo generado con IA en el que aparece sonriendo y divirtiéndose mientras juega a pelear con el tigre. El vídeo está acompañado por la canción ‘The lion sleeps tonight’, de The Tokens. Trimp imita en el vídeo el gesto de señalar que hizo Chapman y termina con él y el tigre abrazándose.

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Tal y como recoge ‘The Guardian’, Will Travers, presidente ejecutivo de la Fundación Born Free, afirmó que la publicación sobre IA no solo era "increíblemente insensible", sino también imprudente.

“La familia está completamente devastada por su pérdida

“Esto aumenta el riesgo para la vida de los humanos y de los animales salvajes en cautiverio”, afirmó. “Estas imágenes y videos pueden incitar a las personas a buscar un contacto directo, irreal y de alto riesgo con animales salvajes en cautiverio”.

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Los familiares de Chapman, en el comunicado emitido el martes por la noche, declararon: “La familia está completamente devastada por su pérdida y lucha por asimilar lo sucedido. La publicación y difusión de contenido mediático profundamente ofensivo les está causando una gran angustia en un momento de especial vulnerabilidad. Pedimos a la gente que deje de hacerlo”.