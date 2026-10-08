El suceso se investiga como un presunto caso de violencia de género y la pareja deja dos hijas de 6 y 14 años

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Los cuerpos de una pareja que estaba en trámites de separación, una mujer de 37 años y un hombre del que no se tienen más datos, han sido encontrados sin vida este jueves en el interior de una casa de Valverde de Júcar (Cuenca) con signos de violencia.

Sus cadáveres han sido hallados a las 19.43 horas en una casa ubicada en la calle Mayorazgo por agentes de la Guardia Civil y bomberos del parque de Motilla del Palancar, después de que el 112 de Castilla-La Mancha recibiera un aviso de una persona que no podía entrar en la vivienda, en cuyo interior sabía que había dos personas, han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias.

Hasta la vivienda se ha dirigido también un médico que ha certificado el fallecimiento de estas dos personas, cuyos cuerpos presentaban signos de violencia, ha indicado el 112, que ha activado además al equipo psicosocial de Cruz Roja.

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Fuentes de la Guardia Civil han indicado que está investigando las circunstancias en las que se ha producido la muerte de estas dos personas, que según ha explicado a EFE el alcalde del municipio, Eduardo Mena, formaban una pareja que estaba en trámites de separación. La pareja tiene dos hijas, ha apuntado el regidor, que ha comentado que no tiene constancia de que hubiera denuncias previas.

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En este sentido, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género indica en las redes sociales sobre el asesinato por "presunta violencia de género" de una mujer en la provincia de Cuenca.

Consternación en la localidad

Mena ha dicho que el municipio "se encuentra consternado, triste y enfadado" y ha avanzado que el Ayuntamiento declarará días de luto oficial y pondrá las banderas a media asta. Además, se suspenderán las actividades programadas para este fin de semana y se convocará una concentración, ha añadido el alcalde.

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Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su "profunda tristeza y consternación" por la muerte de esta mujer en Valverde de Júcar y ha subrayado que "si se confirma que estamos ante un nuevo asesinato machista, siento también una enorme rabia e indignación".

En un mensaje en redes sociales, García-Page ha indicado: "Me duele profundamente que sigamos perdiendo vidas por una violencia que nunca deberíamos aceptar ni normalizar. No podemos resignarnos". El presidente castellanomanchego también ha trasladado su cariño y condolencias a sus familias y seres queridos.

A su vez, la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, se ha mostrado "conmocionada" y ha dicho que "todo apunta a que es un nuevo asesinato machista".

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.