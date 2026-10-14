El menor fue apuñalado después de que su padre discutiese por cuestiones de tráfico con el agresor

Un conductor apuñala a un menor de 16 años con unas tijeras a la puerta de su colegio tras pelearse con su padre en Málaga

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Un menor de 16 años ha sido apuñalado en Málaga capital después de el conductor de una furgoneta comenzase a discutir con su padre. El ataque se produjo a la salida del colegio y el herido tuvo que ser evacuado al hospital pese a que su pronóstico no es grave.

Según confirma el medio ‘Diario Sur’, los hechos ocurrieron pasadas las dos y media de la tarde cuando el padre del menor herido habría acudido al colegio a recogerle en motocicleta. Entonces, un hombre que conducía una furgoneta habría golpeado a la moto cuando se encontraba aparcada, haciendo que se cayese al suelo.

En mitad de la discusión, el hombre de la furgoneta aprovechó y apuñaló al menor que se había subido encima de la motocicleta, asestándole el golpe en la espalda con unas tijeras- La escena ocurrió en mitad de la salida del colegio, bajo la mirada de muchos testigos que comprobaron cómo el agresor apuñalaba al menor que no estaba dentro de la discusión.

Intentaron evitar el ataque

Fueron varias personas las que se interpusieron entre el agresor y el padre del progenitor e incluso intentaron evitar el ataque, sin éxito. Después de apuñalarla, se dio a la fuga. En cuanto al joven herido, tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario de Málaga capital, aunque según ha confirmado el mismo medio, el chico no corre peligro ya que la herida causada no era demasiado profunda.

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Las autoridades no han podido dar con el agresor y del menor solo se sabe que tuvo que ser evacuado por los servicios de emergencias y llevado hasta el hospital para que los médicos pudiesen valorar la herida y curársela.