Alberto Rosa 14 OCT 2026 - 17:52h.

El matrimonio, para el que llegaron a solicitarse más de 25 años de cárce, fue finalmente condenado a seis meses de prisión

Piden 25 años de cárcel para los padres de 'la casa de los horrores de Oviedo' por encerrar durante tres años a sus hijos

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Los padres que mantuvieron confinados a sus tres hijos menores en una vivienda de Fitoria, en Oviedo, durante más de tres años, “siguen recuperando poco a poco el contacto” con sus tres hijos.

Christian Steffen y Melissa Ann Steffen pueden visitar dos veces por semana a sus hijos, además de poder hablar por teléfono otros tres días. “Están haciendo vida más o menos normal en su nueva ubicación, visitando a los chicos”, ha contado Javier Muñoz, abogado de la madre, a ‘La Nueva España’.

El matrimonio, para el que llegaron a solicitarse más de 25 años de cárcel por mantener aislados a los menores en el chalé, fue finalmente condenado a seis meses de prisión por abandono de familia.

Los niños continúan bajo protección del Principado

Recuperar el contacto con los niños ha sido una de las principales preocupaciones de los padres, después de una separación que se prolongó durante más de un año. El régimen de visitas, tal y como concreta el citado medio asturiano, es de dos encuentros presenciales semanales, de una hora cada uno, además de llamadas telefónicas otros tres días.

Los tres menores continúan bajo la protección del Principado de Asturias, que debe remitir mensualmente a la Audiencia Provincial un informe sobre su evolución.

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La causa continúa marcada por el procedimiento judicial. Tanto la Fiscalía como el Principado han recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que redujo la condena de los padres a seis meses de prisión por abandono de familia y los absolvió de los delitos de detención ilegal y maltrato psicológico habitual.

Les hicieron creer que estaban contagiados de una enfermedad

En su recurso, la Fiscalía insiste en que, según los hechos probados, los dos acusados se encerraron desde 2021 durante más de tres años en casa sin permitir que sus tres hijos comunes, dos gemelos de cinco años y su hermano mayor de siete en aquel momento, salieran en ningún momento, compartiendo con ellos la idea de que podían sufrir un contagio.

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El Ministerio Público subraya que la casa se encontraba en condiciones insalubres y los niños fueron privados de asistencia médica durante todo ese tiempo y nunca fueron escolarizados. De este modo, argumenta, "la situación de prolongado aislamiento afectó al desarrollo de los menores y generó dificultades de deambulación y un déficit en la adquisición de habilidades sociales que determinó un trastorno del desarrollo psicológico".

La Fiscalía, que formaliza el recurso de casación por infracción de ley penal sustantiva, solicita una pena individual de 25 años y 10 meses de prisión por un delito de malos tratos psíquicos habituales en el ámbito familiar, tres de detención ilegal, y otro de abandono de familia. Tras su salida de prisión, la Fiscalía solicitó que el matrimonio siguiera con las medidas cautelares, consistentes en la suspensión cautelar de la patria potestad, guara y custodia de los niños, que de este modo continúan bajo la protección de la Consejería de Derechos Sociales del Principado.