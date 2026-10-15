La Fiscalía mantiene 46 años de cárcel para Caba y 19 para Rivera por las muertes de Jesús María González Borrajo y Juan Miguel Isla

Antonio Caba niega los asesinatos de Manzanares y culpa a dos desconocidos: Gaspar Rivera dice que actuó bajo amenazas

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La Fiscalía mantiene su petición de 46 años de prisión para Antonio Caba y de 19 años para Gaspar Rivera por las muertes de los empresarios Jesús María González Borrajo, desaparecido en 2019, y Juan Miguel Isla Fernández, desaparecido en 2022. Tras diez días de juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, el fiscal Carlos González Santorum considera que las pruebas practicadas permiten atribuir a Caba la autoría de los dos asesinatos y a Rivera la participación como cómplice.

El representante del Ministerio Público ha centrado parte de sus conclusiones finales en rechazar la versión que Caba ofreció este miércoles ante el jurado. El principal acusado negó haber matado a los empresarios y responsabilizó de ambas muertes a dos hombres distintos a los que no identificó. El fiscal ha cuestionado ese relato y ha pedido a los nueve integrantes del tribunal popular que valoren el conjunto de las pruebas antes de tomar una decisión.

Durante su intervención, González Santorum se ha emocionado al recordar el sufrimiento de las familias, que durante años desconocieron qué había ocurrido con los dos empresarios. El fiscal ha pedido que se haga justicia con los allegados y ha señalado que “el dolor no se puede indemnizar”. El próximo lunes, el magistrado entregará al jurado el objeto del veredicto para que sus miembros comiencen a deliberar.

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La Fiscalía atribuye los dos asesinatos a Caba y mantiene que Rivera fue su cómplice

La acusación pública sostiene que Antonio Caba acabó con la vida de los dos empresarios por motivos económicos y que después contó con Gaspar Rivera para hacer desaparecer los cadáveres. Los cuerpos terminaron ocultos en pozos de fincas de Manzanares y Valdepeñas, según la reconstrucción que defiende la Fiscalía.

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En el caso de Rivera, el Ministerio Público reconoce la importancia de su colaboración posterior con la Justicia. Su declaración permitió localizar los restos de Jesús María González Borrajo, después de que el cadáver de Juan Miguel Isla Fernández hubiera sido encontrado en marzo de 2023. Esta aportación ha llevado a la Fiscalía a aplicar al acusado la atenuante de confesión.

Sin embargo, el fiscal considera que esa colaboración no le exime de responsabilidad por su participación como cómplice. “No está de más el arrepentimiento”, ha afirmado González Santorum, antes de añadir que “no es suficiente”. También le ha reprochado que pasara años sin contar lo sucedido tras la desaparición de González Borrajo.

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El fiscal cuestiona la versión de Caba sobre dos supuestos autores desconocidos

Antonio Caba aseguró el miércoles que no había matado a ninguno de los empresarios y atribuyó cada muerte a una tercera persona diferente. No identificó ni describió a esos hombres. La Fiscalía ha rechazado esta explicación y ha cuestionado que sirva para desvincular al principal acusado de los dos asesinatos.

“Lo que dijo y nada es lo mismo”, ha manifestado el fiscal, que ha reconocido sentirse “decepcionado” por la declaración de Caba. Además, ha pedido al jurado que no se deje llevar por la “mala película” que, a su juicio, relató el acusado para tratar de exculparse.

González Santorum ha instado a los miembros del tribunal a examinar de forma conjunta los indicios, las escuchas, los movimientos de los acusados, las pruebas económicas y las declaraciones practicadas durante el juicio. Su petición es que apliquen “el sentido común” para determinar qué ocurrió y qué responsabilidad tuvo cada procesado.

El fiscal se emociona al recordar a las familias de los empresarios

El informe final ha estado marcado también por el recuerdo de los años de incertidumbre que vivieron los familiares de González Borrajo e Isla Fernández. Durante parte de su intervención, el fiscal no ha podido contener las lágrimas al referirse a los hechos juzgados, que ha situado entre los asuntos más duros de sus más de veinte años de carrera profesional.

El representante del Ministerio Público ha insistido en la necesidad de hacer justicia con las familias, que durante años no supieron qué había ocurrido con sus seres queridos. “El dolor no se puede indemnizar”, ha señalado, en referencia al sufrimiento causado por ambas desapariciones.

Con estas conclusiones, la Fiscalía mantiene intactas sus peticiones de condena para los dos acusados. Ahora será el jurado popular el que deberá valorar los argumentos de las partes y determinar si considera probados los hechos y la participación que el Ministerio Público atribuye a cada uno.

Un total de 10 días de juicio antes de la deliberación del jurado

El juicio por las muertes de Jesús María González Borrajo y Juan Miguel Isla Fernández se ha prolongado durante diez días en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Tras la práctica de las pruebas, Antonio Caba declaró el miércoles y negó haber cometido los asesinatos, atribuyendo las muertes a dos hombres distintos. Gaspar Rivera, por su parte, sostuvo que no intervino en los crímenes y que su participación se limitó a ayudar a ocultar los cadáveres.

Este jueves, la Fiscalía ha presentado sus conclusiones finales y ha mantenido las penas que solicita para ambos procesados: 46 años de prisión para Caba, al que considera autor de los dos asesinatos, y 19 años para Rivera, al que acusa de complicidad y para quien aprecia la atenuante de confesión.

El próximo lunes, el magistrado entregará a los nueve integrantes del jurado popular el objeto del veredicto, que recogerá los hechos sobre los que deberán pronunciarse. A partir de entonces, los miembros del tribunal se retirarán a deliberar para decidir si consideran culpables o no culpables a los dos acusados y qué grado de participación consideran probado en cada caso.

Dos desapariciones, dos cadáveres ocultos en pozos y 10 días de juicio por el doble crimen de Manzanares

Jesús María González Borrajo desapareció en junio de 2019 en Manzanares y sus restos no fueron localizados hasta años después. La investigación sitúa su muerte en una nave, donde, según la reconstrucción de la Fiscalía, fue asesinado antes de que su cuerpo fuera descuartizado y ocultado. Juan Miguel Isla Fernández desapareció el 22 de julio de 2022 y su cadáver fue encontrado en marzo de 2023 en un pozo de una finca de Valdepeñas. La acusación pública sostiene que ambos empresarios fueron asesinados por motivos económicos y que sus cuerpos acabaron ocultos en pozos, aunque Antonio Caba ha negado ser el autor de las muertes y ha atribuido cada una a un hombre distinto.

La investigación llevó ante la Justicia a Caba, considerado por la Fiscalía el autor material de ambos asesinatos, y a Gaspar Rivera, para quien reclama una condena como cómplice por ayudar a ocultar los cadáveres. Durante el juicio, Rivera ha mantenido que no participó en las muertes y que actuó por miedo y bajo las amenazas de Caba. Las declaraciones de ambos han evidenciado versiones enfrentadas sobre cómo murieron los empresarios y quién intervino en la desaparición de sus cuerpos. La colaboración posterior de Rivera permitió localizar los restos de González Borrajo, mientras que el cadáver de Isla había sido hallado en 2023.

El juicio con jurado popular comenzó el 5 de octubre de 2026 en la Audiencia Provincial de Ciudad Real y se ha prolongado durante 10 días. Tras la práctica de las pruebas, los dos acusados declararon el miércoles y la Fiscalía presentó este jueves sus conclusiones finales, en las que ha mantenido sus peticiones de cárcel. El próximo lunes, el magistrado entregará a los nueve miembros del jurado el objeto del veredicto para que determinen qué hechos consideran probados y qué responsabilidad atribuyen a cada acusado.