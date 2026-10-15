La Policía investiga si una disputa por 20.000 euros está detrás del asesinato del cirujano Alexander Aslani

Una clienta y su pareja, los presuntos cerebros del crimen del cirujano Alexander Aslani en Marbella: se encuentran huidos

Compartir







El asesinato a tiros de Alexander Aslani, el cirujano plástico de 57 años tiroteado en su clínica de Marbella, podría estar relacionado con una disputa económica por un anticipo de 20.000 euros. Los investigadores barajan que el pago, correspondiente a una intervención que finalmente no se habría realizado, esté detrás del crimen, aunque todas las hipótesis continúan abiertas.

Así lo adelantan fuentes como 'Diario Sur'. La Policía Nacional trata de esclarecer si el trasfondo del asesinato fue la negativa a devolver ese dinero. El centro médico consideraría el importe un cobro habitual por los estudios previos a una intervención, por lo que los agentes están examinando el historial de Cirumed Clinic para localizar posibles reclamaciones, conflictos o pacientes descontentos que pudieran estar relacionados con los hechos.

PUEDE INTERESARTE Antonio Caba niega los asesinatos de Manzanares y culpa a dos desconocidos: Gaspar Rivera dice que actuó bajo amenazas

La investigación se centra también en identificar a la persona que habría ordenado y financiado el crimen. Un joven sueco de 18 años fue detenido como presunto autor material apenas 24 horas después del tiroteo, pero las pesquisas continúan abiertas para determinar quién estaría detrás de la ejecución y si contó con la ayuda de otras personas.

Una discrepancia por una operación que no llegó a realizarse

La hipótesis es que la discrepancia surgiera cuando se solicitó la devolución del importe y el centro médico se negó a reembolsarlo. La clínica habría considerado que se trataba de un pago habitual por los estudios previos necesarios para una operación, una explicación que, de acuerdo con las pesquisas, podría situarse en el origen de la disputa.

PUEDE INTERESARTE La Policía mide una pared del patio en el tercer registro de la casa de Alejandro Navarro Ríos en Ronda y se lleva varios objetos en maletas

Por el momento, no se ha confirmado que esa cantidad sea el motivo del asesinato ni que la persona relacionada con el supuesto conflicto económico sea quien encargó la muerte del cirujano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Policía continúa contrastando los datos disponibles para comprobar si existe una conexión entre esa posible reclamación y el joven detenido por los disparos.

Las amenazas que el cirujano denunció meses antes del asesinato

Alexander Aslani había denunciado en abril unas amenazas que se habrían producido en su entorno laboral, meses antes de ser asesinado a tiros en su clínica de Marbella. Los investigadores tratan de determinar si esos hechos guardan relación con el crimen y con los posibles conflictos que rodeaban al cirujano.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una de las líneas de investigación apunta a una clienta descontenta con una intervención estética, que presuntamente habría enviado mensajes amenazantes al médico. Días antes del asesinato, la pareja de la mujer se habría presentado en Cirumed Clinic para expresar su malestar al personal del centro. Los agentes investigan si estos antecedentes están relacionados con el homicidio.

La Policía busca a la mujer y a su pareja, identificados como sospechosos de haber organizado presuntamente el asesinato y recurrido al joven sueco de 18 años detenido como supuesto autor material de los disparos. No obstante, todas las hipótesis continúan abiertas. Los investigadores siguen analizando exhaustivamente el historial de Cirumed Clinic para localizar posibles reclamaciones o conflictos con otros pacientes y comprobar si el crimen pudo tener un origen distinto al que se baraja actualmente.

Del tiroteo a la búsqueda de quien ordenó el crimen

El asesinato se produjo el miércoles 7 de octubre, minutos antes de las 18.00 horas, en Cirumed Clinic, situada en el edificio Panorama, junto a la A-7, en la zona de Río Real de Marbella. En el interior todavía había varios clientes cuando un individuo vestido de negro, con capucha y el rostro cubierto, entró en las instalaciones y se dirigió al despacho donde se encontraba Aslani.

El agresor disparó varias veces contra el cirujano y huyó en una motocicleta de gran cilindrada que, según los testimonios recabados, había dejado estacionada frente a la clínica. Los sanitarios desplazados hasta el lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida del médico. Desde el primer momento, la Policía Nacional puso en marcha la búsqueda del tirador y trabajó con la posibilidad de que se tratara de un crimen por encargo.

El jueves 8 de octubre, menos de 24 horas después del tiroteo, los agentes detuvieron a un joven sueco de 18 años como presunto autor material. Según la información que trascendió, el sospechoso no residía en Málaga y tenía previsto abandonar el país próximamente. La investigación apunta a que podría haber actuado por encargo y con ayuda de terceras personas, aunque todavía queda por identificar a quien habría financiado y organizado el asesinato. La causa continúa bajo secreto y los investigadores mantienen abiertas distintas líneas, entre ellas la posible disputa por el anticipo de 20.000 euros.

La trayectoria internacional de Alexander Aslani

Alexander Aslani contaba con más de 25 años de trayectoria profesional, más de 15.000 intervenciones quirúrgicas y una importante proyección internacional. El cirujano plástico, de 57 años y origen alemán, atendía a pacientes procedentes de más de 40 países y acumulaba cerca de 200.000 seguidores en redes sociales, donde difundía información sobre su actividad y las técnicas quirúrgicas que practicaba.

Su formación pasó por centros médicos de distintos países, entre ellos el Highgate Hospital de Londres, el King Edward de Durban, en Sudáfrica, y el Hospital Universitario Paracelsus de Austria. En España consolidó su carrera entre 2008 y 2018, cuando dirigió los departamentos de Cirugía Plástica de los hospitales Quirón de Málaga y Marbella, antes de desarrollar su propio proyecto empresarial.

En 2007 fundó Cirumed Clinic, el centro en el que fue asesinado el pasado 7 de octubre. Aslani estaba vinculado a organizaciones profesionales como la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (ASPS) y la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS). Su trayectoria también estuvo ligada al Brazilian Butt Lift (BBL), una técnica de remodelación corporal de la que habría realizado más de 7.000 intervenciones, y a la creación de una variante denominada Supercharged BBL.