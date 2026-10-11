El accidente de tráfico se registró el 10 de octubre a las cinco de la madrugada en la autopista del Mediterráneo

La víctima se salió de la calzada en el kilómetro 356 y cayó al barranco, desde una altura de unos ocho metros

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CastellónUn camionero de 46 años ha muerto en plena operación de tráfico por el Día de la Hispanidad al precipitarse con su vehículo por un puente de la carretera AP-7 cuando circulaba cerca del municipio de Benicarló (Castellón).

Según ha detallado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el accidente se produjo a las cinco de la madrugada del 10 de octubre, concretamente en el kilómetro 356 de la autopista del Mediterráneo.

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Por causas que se desconocen e investiga la Guardia Civil de Tráfico, el conductor se salió de la calzada en ese punto de la vía y cayó a un barranco desde una altura de siete u ocho metros.

Murió como consecuencia del impacto

Como consecuencia del impacto, falleció allí y nada más pudieron hacer por su vida los equipos movilizados hasta el lugar, entre ellos sanitarios. El hombre conducía en sentido Valencia.

La Dirección General de Tráfico (DGT) preveía 1.267.200 desplazamientos de largo recorrido en las carreteras valencianas durante la operación especial con motivo del festivo del 12 de octubre.