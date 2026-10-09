Alberto Rosa 09 OCT 2026 - 21:31h.

El coche, que no participaba en la clasificatoria, ha sufrido el accidente mientras probaba el recorrido antes de la competición

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Un piloto ha muerto y el copiloto ha sufrido lesiones medulares en un accidente ocurrido en el Rally Challenge Mallorca tras caer su coche por un barranco a la altura de Mortitx. El coche ha quedado completamente destrozado. Lo pilotaba un conocido empresario alemán que ha fallecido tras precipitarse por el barranco.

El accidente se ha producido mientras probaba el recorrido de un rally que, finalmente se ha suspendido. Su copiloto, una mujer alemana de 39 años, ha sufrido lesiones medulares.

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El modelo del coche accidentado es un Porsche GT3 RS blanco de 2023 y recorría los tramos antes de la salida de los vehículos que disputaban la prueba. El coche, con el dorsal 000 no disputaba la clasificación de la prueba, sino que ejercía como coche de apertura.

Un Porsche GT3 RS blanco de 2023

En la lista oficial de inscritos de la 550 Challenge aparece identificado con el dorsal 000 y bajo los nombres Rader / Ettel. Tal y como informa 'Crónica Balear', el coche era un vehículo particular incorporado a la prueba como coche de apertura, opción a la que se puede acceder tras abonar una cuantía de dinero.

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Estos coches recorren los tramos cerrados al tráfico antes de los participantes que compiten dentro del dispositivo previo al inicio de cada tramo. Su función es avanzar por el recorrido antes de la salida de los primeros competidores y contribuir a comprobar que el tramo está preparado para el desarrollo de la carrera.

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La organización de la carrera identifica en el listado de esta edición tres vehículos previos a los primeros participantes. el 000, el 00 y el 0. A continuación aparece ya el dorsal 1, seguido del resto de coches que participan en la clasificación.

El piloto, de nombre Rader, ha fallecido como consecuencia del accidente, mientras que la copiloto ha resultado herida de extrema gravedad y permanece en estado crítico. La Guardia Civil de Tráfico continúa a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.