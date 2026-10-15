Cientos de residentes de Baniyas han salido a las calles a celebrar la detención, mientras el ministro de Justicia dice que "no habrá impunidad".

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Las autoridades sirias han detenido este jueves a Ali Kayali, líder de una milicia afín al expresidente Bashar al Assad acusado de la masacre de casi 460 personas en la ciudad costera de Baniyas, en la provincia de Tartús, durante la guerra civil siria.

El hombre, apodado "el carnicero de Baniyas", ha sido detenido por cuando trataba de huir a través de la frontera, ha anunciado la Dirección de Inteligencia, sin revelar más detalles sobre el lugar ni las circunstancias del operativo.

Acusado de ser el responsable de 459 muertos, incluido 92 niños

Kayali está acusado como uno de los principales responsable de las masacres perpetradas en 2013 en Baniyas, que dejaron 459 muertos, incluidos 92 niños, de acuerdo al Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, en tanto que dirigente de una de las fuerzas leales al exmandatario sirio.

El nombre de Kayali también aparece en el caso del doble atentado con coches bomba perpetrado en mayo de ese mismo año en Reyhanli, en la provincia turca de Hatay, cerca de la frontera con Siria, que provocó más de medio centenar de víctimas mortales, decenas de heridos e importantes daños materiales. En este caso, no obstante, Kayali aparece como Miraj Ural, de acuerdo a las agencias de noticias SANA, siria, y Anataolia, turca.

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El acusado, nacido en 1956 en Hatay, huyó a Siria en 1982 tras permanecer durante años en cárceles turcas por llevar a cabo atentados en territorio turco. Ya en el país vecino, entabló relación con el entorno del entonces presidente, Hafez al Assad, gracias a su esposa, obteniendo la ciudadanía siria.

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Cientos de residentes de Baniyas han salido a las calles a celebrar la detención, que el ministro de Justicia sirio, Mazhar al Wais, ha destacado como "un nuevo logro para el Estado sirio y sus instituciones, y confirma su determinación de perseguir a los cabecillas del crimen y llevarlos ante la justicia".

"No hay lugar para la impunidad en Siria, los derechos de las víctimas no se perderán por mucho tiempo que pase, y la búsqueda de justicia no cesará hasta que se construya una patria segura y estable, donde todos los ciudadanos gocen de dignidad y respeto, y donde prevalezcan el Estado de derecho y la justicia", ha agregado en declaraciones a SANA.