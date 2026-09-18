Una nueva testigo ha aportado detalles sobre la relación de Jonathan Andic con la ruta de Montserrat antes de la muerte de su padre

Los datos del móvil de Isak Andic desmontan la coartada de su hijo: no hay ninguna alusión a los problemas físicos del fundador de Mango

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BarcelonaLa muerte de Isak Andic, fundador de Mango, continúa bajo investigación. Fue el 14 de diciembre de 2024 cuando el empresario fallecía tras caer desde un precipicio en una ruta de senderismo en la montaña de Montserrat, en Barcelona. El fundador de la empresa textil no se encontraba solo en ese momento. En la ruta en la que ocurrió el supuesto accidente fatídico también se encontraba su hijo Jonathan Andic.

Tras varias idas y venidas en su relación, Isak Andic y su hijo decidieron aquel 14 de diciembre de 2024 salir a explorar los caminos de la ruta de Montserrat. Ese sería el último plan y el último día en la vida del fundador de Mango. Desde entonces, Jonathan Andic se ha convertido en el principal sospechoso de la muerte de su padre. Por eso, la jueza encargada del caso está intentando recabar todas las pruebas para averiguar qué ocurrió y qué pasó aquel 14 de diciembre de hace casi dos años.

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La terapia que simulaba tirar a un familiar por un barranco

Uno de los últimos detalles de la investigación llevada a cabo y que se ha conseguido conocer ha sido la declaración de una profesora de inglés, identificada como Johanna. Según ha podido conocer 'La Vanguardia', esta mujer que trabajaba junto a la terapeuta de la familia Andic ha aportado nuevos detalles a la investigación por la muerte de Isak Andic.

Durante su declaración de más de cinco horas ante los Mossos, la mujer ha explicado que Jonathan Andic se había mostrado muy interesado en una controvertida técnica terapéutica ideada por Maria Julia Lüderwaldt, la terapeuta que estaba tratando al hijo del fundador de Mango.

Según 'La Vanguardia', el tratamiento estaba inicialmente pensado para otro paciente de Lüderwaldt, un hombre llamado Salvador y diagnosticado de esquizofrenia, que estaba siendo tratado por el odio que tenía hacia su propia madre. La terapeuta pretendía llevarlo a Montserrat y representar allí el papel de su madre, situándose junto a un precipicio y pidiéndole que la empujara. El objetivo, según ha explicado Johanna a los Mossos, era que el paciente comprobara que era incapaz de hacerlo.

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El interés de Jonathan Andic por esta terapia

La profesora ha confesado, según recoge 'La Vanguardia', que nada más conocer este método terapéutico Jonathan Andic mostró interés por presenciar el ejercicio en vivo y en directo. Para preparar la terapia, Lüderwaldt pidió a Johanna que localizara una ruta de montaña con precipicios. Ambas recorrieron el Camí de les Feixades el 1 de diciembre de 2024, tan solo 13 días antes de la muerte de Isak Andic.

Durante aquella excursión, la terapeuta habría explicado que la ruta estaba pensada para Salvador, aunque posteriormente señaló que también podía servir para otro paciente, Jonathan Andic, del que únicamente indicó que tenía "problemas relacionados con la gestión del dinero", según 'La Vanguardia'.

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Las visitas a la zona donde Isak Andic se precipitó aquel 14 de diciembre de 2024

La investigación también ha puesto el foco en las visitas que Jonathan realizó a la zona.

La profesora de inglés interrogada por los Mossos declaró que tras mostrarle la ruta por las montañas, Jonathan regresó a Montserrat los días 8 y 10 de diciembre y volvió el 14 acompañado de su padre, día en el que falleció el fundador de Mango.

El mensaje de la terapeuta tras conocerse la muerte de Andic

Otro de los detalles que el medio de comunicación ha podido conocer es que la profesora entregó su teléfono a los Mossos para que analizaran sus conversaciones de WhatsApp con la terapeuta. Según 'La Vanguardia', tras hacerse pública la caída del fundador de Mango, ella misma preguntó a la terapeuta qué había ocurrido. “Mejor no quiero saberlo, a ver si la próxima voy a ser yo”, respondió la terapeuta a la profesora de inglés.

Las declaraciones de la profesora constituyen, según fuentes citadas por La Vanguardia, un nuevo elemento dentro de la investigación por el presunto homicidio.

Por su parte, la defensa de Jonathan Andic, dirigida por el abogado Cristóbal Martell, todavía no habría tenido acceso a estas declaraciones. La investigación continúa abierta y deberá determinar qué valor tienen estos nuevos testimonios y el resto de indicios reunidos por los Mossos y el juzgado en la muerte del fundador de Mango.