De los cinco detenidos, cuatro han ingresado en prisión, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid

El consumo de drogas se dispara en Europa: ketamina y cocaína, las dos sustancias que más crecen en España

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MadridLa Policía Nacional ha desmantelado un narcopiso ubicado en pleno barrio de Malasaña de Madrid y ha detenido a cinco personas. En el céntrico domicilio, vendían y distribuían hasta doce tipos de sustancias estupefacientes, desde cocaína o marihuana hasta ketamina, metanfetaminas o GHB.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, de los cinto detenidos, todos varones de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 23 y 42 años, cuatro han ingresado en prisión.

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El catálogo con hasta 12 tipos de droga en el narcopiso de Malasaña

Fueron agentes adscritos al Subgrupo de Estupefacientes y Delincuencia Organizada de la Comisaría del distrito Centro quienes descubrieron este punto de venta en la calle Madera, en el conocido barrio madrileño, donde los detenidos ofrecían a sus clientes un catálogo de hasta 12 tipos de droga.

De ese modo, los agentes se han incautado de diversa cantidad de cocaína (61 gramos); marihuana (25 gramos), éxtasis (86); tusi (63) o ketamina (87), además de 6.390 mililitros de GHB, un potente depresor del sistema nervioso central que inicialmente puede producir sensación de bienestar y euforia y que es mal conocido como éxtasis líquido.

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Además, los agentes han aprehendido otras sustancias estupefacientes sintéticas como sildenafilo (viagra), mefedrona, metanfetaminas, popper o 'monkey', otro estimulante de la familia de las anfetaminas que se presenta normalmente como un polvo blanco o amarillento que se puede fumar, esnifar o ingerir.

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Durante el registro, del mismo modo, los agentes también encontraron una caja fuerte con 60.000 euros, además de básculas de precisión o diversos útiles para la preparación de dosis.