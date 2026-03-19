José Rocamora 19 MAR 2026 - 18:05h.

La Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA) ha rastreado la presencia de drogas en las aguas residuales de seis ciudades españolas y otras europeas

El testimonio que muestra la 'pura' realidad de la cocaína: " Hay un momento en el que ya no pude parar"

Compartir







Los técnicos de la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA) han analizado las drogas presentes en las aguas residuales de 115 ciudades europeas de 25 países (23 de la UE, Noruega y Turquía) descubriendo los altos índices de consumo de dos sustancias en concreto: cocaína y ketamina.

En el estudio han participados seis ciudades española y los resultados muestran un comportamiento similar a las grandes urbes del continente. Destaca especialmente el consumo de ketamina que está creciendo de manera alarmante en toda Europa y en el caso concreto de España, su consumo en Barcelona desde 2022 ha aumentado un 184 %.

PUEDE INTERESARTE Incautan el alijo de cocaína más grande de Europa en el mar de Canarias con casi 10 toneladas

Los peligros de la ketamina

Los expertos señalan que la ketamina es una sustancia que se utiliza como anestesiante en medicina o veterinaria y resulta muy peligrosa. Las muestras certifican que su consumo se está extendiendo por todo tipo de ambientes recreativos.

La otra sustancia con fuerte presencia entre los consumidores de drogas es la cocaína. Su presencia en las aguas residuales de nuestro país demuestra que es la más consumida y la que mayor presencia tiene en España. En el caso de Santiago de Compostela, el estudio señala que la cocaína se ha disparado más de un 300 % desde 2011. En caso de Barcelona, este aumento ha sido del 136 %.

Los expertos señalan la importancia de ciudades como Barcelona, Amberes o Ámsterdam en el mercado del consumo de drogas en Europa ya que son centros portuarias que sirven como punto de entrada a la cocaína que llega desde América Latina.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El cannabis, la droga ilegal más consumida en Europa con cerca de 24 millones de consumidores el año pasado, tuvo "tendencias divergentes" según el territorio, con una mayor cantidad en aguas residuales de Alemania, Países Bajos y Eslovenia.

De acuerdo con este análisis, más del 75 % de las ciudades estudiadas mostraron mayores residuos de cocaína y MDMA en fin de semana frente al resto de días, mientras que casi la mitad tuvieron mayores concentraciones de ketamina en sábado y domingo.