Pere Navarro ha destacado que reforma busca poner en el centro a los ciudadanos y su seguridad

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La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han dado a conocer las novedades incluidas en el Reglamento General de Circulación en una jornada de presentación este jueves. Durante este encuentro se ha anunciado la prohibición de conducir patinetes eléctricos a los menores de 15 años y la obligatoriedad de usar casco.

Ambas novedades introducidas por el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, estarán vigentes desde el 1 de octubre con la reforma del Reglamento General de Circulación que busca reforzar la seguridad de los usuarios más vulnerables. Sin embargo, la entrada en vigor de normativas como el alumbrado obligatorio en los patinetes y el uso de cascos homologados en motocicletas se ha aplazado un año.

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Otras normativas introducidas en el reglamento como el uso obligatorio de guantes de protección homologados entrarán en vigor después de que se publique la orden ministerial que incluya el desarrollo de las especificaciones técnicas.

El ciudadano será el centro de la reforma

Pere Navarro, Director General de Tráfico, ha destacado durante la presentación que este cambio en el reglamento pone al ciudadano en el centro de las políticas de seguridad vial y por ello ha subrayado que esta reforma "es más importante de lo que parece". Asimismo el director ha señalado que este cambio es "significativo" y considera que es "un paso adelante en la buena dirección" en el campo de la seguridad vial.

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Dos de las principales novedades a las que hizo referencia Pere Navarro son la inclusión de definición de usuario vulnerable en la normativa y la introducción de un nuevo título específico para el ámbito urbano.

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En relación a las modificaciones, si bien la mayoría de novedades como la prohibición de los menores de 15 años de utilizar patinetes eléctricos o cambios en la normativa de los semáforos se introducirán a partir del 1 de octubre, otras de las normativas se irán introduciendo en los próximos meses cuando se desarrollen.

Sobre los cambios en la normativa de los semáforos, a partir de este próximo mes "como norma general", el semáforo no se va a poner en ambar para los vehículos a motor cuando esté verde para los peatones. No obstante, se ha dejado abierta la puerta a excepciones siempre y cuando el ayuntamiento lo justifique con un informe "súper contundente".

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Otro de los cambios que entrarán en vigor a partir del próximo mes de octubre es la eliminación de excepciones en el uso del cinturón para los taxistas y profesores de autoescuela porque "habían perdido sentido". En el desafío por mejorar la seguridad vial, Navarro ha declarado respecto al uso de cinturones que "difícilmente consolidaremos que los usuarios, los pasajeros usen el cinturón de seguridad si el conductor no lo lleva". Además, ha añadido que no se trata de datos sino de concienciación y "pedagogía" pues esta excepción en el uso de cinturones para los profesores de autoescuela "hacen perder credibilidad a la norma".

Vehículos de Movilidad Personal: nuevas obligaciones para los usuarios

Respecto a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), el director ha afirmado que "se cierra el círculo" de su regulación. Los menores de 15 años no podrán utilizar los patinetes eléctricos y el uso de casco y de alumbrado serán obligatorios. Esta medida nace con la intención de reducir el número de muertos y heridos que utilizaban estos vehículos: En 2025, hubo 21 muertos en patinete y 29 fallecidos en bicicletas.

En relación a estas últimas, ha detallado que se establecen 1,5 metros de separación para adelantarlas, así como que al adelantar a un ciclista en vías interurbanas, los coches y motos deben reducir la velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite de la vía. También se hace obligatorio el uso de guantes en carreteras y calzado cerrado para motoristas; y cuando los coches están parados, van a poder adelantar por el arcén a una velocidad máxima de 30 km por hora. "En todo el año pasado, en todas las ciudades españolas, fallecieron 132 motoristas", ha alertado.

Navarro también ha destacado que en caso de nevadas se prohíbe adelantar y se va a circular por el carril de la derecha dejando libre el carril de la izquierda para que circulen vehículos de emergencia o quitanieves. "Si todos lo cumplimos, todos salimos ganando", ha afirmado.

La visión de las redes de las ciudades

En la mesa 'La visión de las redes de las ciudades', la coordinadora técnica de Red de Ciudades que Caminan, Ana Montalbán, ha puesto en valor cambios "muy positivos" del reglamento como por ejemplo el "cambio conceptual, muy importante" hacia la posición de las personas que caminan o la exclusividad peatonal de las aceras.

Sin embargo, ha señalado también que en este cambio de reglamento se han dado "oportunidades perdidas" como que no se prohíban los obstáculos en torno a los pasos de peatones. Una opinión muy en línea con la postura del el co-presidente de Andando, Félix Martínez Gutiérrez, que ha mencionado en la mesa redonda 'La visión de las entidades de usuarios' que lamenta las "lagunas" que han quedado sobre la reducción de velocidad y que no se haya promovido la supresión de aceras-bici.

En su caso, la secretaria general de Red Bici, Silvia Casorrán, se ha mostrado especialmente "contenta" por la eliminación de la restricción de edad de los menores que pueden ser transportados en la bicicleta o el uso de remolques y semirremolques, entre otras.

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (FEVEMP), Aurora González, ha reconocido la intención de la DGT de mejorar la seguridad, pero se ha mostrado crítica con la obligatoriedad del casco porque "desincentiva su uso", cuando cree que los patinetes y bicicletas son fundamentales para el calmado del tráfico y la descarbonización.

También en relación a las regulaciones sobre el uso de bicicletas, el representante de la Mesa Española de la Bicicleta, Francisco Bastida, cree que la reforma aporta "un avance" en la protección de los usuarios vulnerables, pero ha resaltado que "aún se mantienen inercias indeseadas" como que no se establezca la preferencia del ciclista al entrar en una glorieta o que no se les autorice a llevar dispositivos inalámbricos.

Desde la oficina técnica de Conbici, Belén Calahorro ha celebrado que la modificación del reglamento sea una "realidad" después de años de trabajo y ha aplaudido que se hayan recogido sus principales reivindicaciones, como el título específico para el ámbito urbano, que se permita la circulación de la bici por el centro del carril o la introducción del doble sentido ciclable.

En último lugar, el presidente de la Asociación Nacional de Motoristas, Juan Manuel Reyes, ha hecho una valoración "agridulce" porque la reforma recoge parte de sus reivindicaciones como que se pueda circular por el arcén. Sin embargo, ha rechazado que no se haya autorizado de forma automática, sino que se requiera el visto bueno del titular de la vía, "más de 8.000 en este país".

La clausura de esta jornada ha corrido a cargo del secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna, quien ha destacado la implicación de este organismo en el proceso de modificación del Reglamento dando traslado de la perspectiva y necesidades de los gobiernos locales.

Además, ha añadido que los alcaldes y alcaldesas son los primeros interesados en que sus ciudadanos puedan moverse por las ciudades con seguridad, independientemente de la edad, capacidades y la forma que elijan para desplazarse.