La Policía de Palma retira un patinete trucado que alcanza los 103 kilómetros por hora

El patinete eléctrico alcanzaba una velocidad de cuatro veces más del límite de 25 establecido para los vehículos de movilidad personal (VMP)

¿Cuál es la velocidad legal de un patinete eléctrico?

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La Policía Local de Palma ha inmovilizado y retirado de la vía pública un patinete eléctrico manipulado que alcanza los 103,2 kilómetros por hora, cuatro veces más del límite de 25 establecido para los vehículos de movilidad personal (VMP).

La intervención tuvo lugar el pasado 23 de septiembre, cuando una patrulla observó a un hombre empujando el patinete por la zona peatonal de la calle Sant Miquel mientras llevaba puesto el casco de protección, lo que hizo sospechar a los agentes que acababa de circular con él.

Actitud desafiante del conductor

Los policías comprobaron que la estructura del vehículo no se correspondía con la de un VMP autorizado y, según el relato policial, su propietario mostró inicialmente una actitud desafiante y trató de cuestionar los conocimientos de los agentes, por lo que solicitaron la presencia de una segunda patrulla.

Tras la llegada de los refuerzos, el hombre reconoció que había modificado personalmente el patinete. El vehículo tenía originalmente una potencia de fábrica de 800 vatios, pero su propietario aseguró que había instalado dos baterías de 1.000 vatios cada una.