Los Mossos d'Esquadra mantuvieron desde el principio todas las hipótesis abiertas, para determinar por ejemplo si ambos se conocían

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Los Mossos d'Esquadra investigan como un presunto caso de violencia en el ámbito del hogar la agresión con un objeto punzante que sufrió el pasado miércoles en plena calle un médico del ambulatorio de Torelló (Barcelona), cuya vida no corre peligro, ya que sospechan que fue su mujer quien le atacó.

Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes de la investigación, los Mossos atribuyen el ataque a la pareja del médico, en un caso en el que la investigación sigue abierta para determinar, entre otros aspectos, si existían antecedentes de violencia entre ambos.

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En el marco de esta investigación, los Mossos no han llevado a cabo por el momento ninguna detención, a la espera de aclarar el contexto de lo ocurrido. La agresión, con un objeto punzante, ocurrió pasada la medianoche del pasado miércoles, 14 de octubre, cuando el médico del CAP de Torelló fue atacado en plena calle.

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Los Mossos d'Esquadra mantuvieron desde el principio todas las hipótesis abiertas, para determinar por ejemplo si ambos se conocían, si el ataque estaba vinculado a la profesión de la víctima o si se trató de un robo violento, entre otras.

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Tras la agresión, fue el propio médico quien alertó a los servicios sanitarios para que le atendieran de la grave lesión sufrida, si bien permanece estable y no se teme por su vida. En un mensaje en su cuenta de X, la consellera de Interior, Núria Parlon, se refirió el pasado miércoles a esta "grave agresión" con arma blanca, destacó que los Mossos trabajaban para detener al agresor y afirmó: "Esta violencia no tiene cabida en nuestra sociedad. No la toleramos ni la normalizamos".