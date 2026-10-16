Dos de los cuatro heridos en el desplome de un ascensor en una residencia de Vélez-Málaga ya han salido de la UCI

Nervios y tristeza en la residencia de Vélez-Málaga tras la caída de un ascensor: "Oímos un ruido tremendo"

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Vélez-MálagaDos de los pacientes que hasta el momento permanecían hospitalizados en la UCI del Hospital Comarcal de la Axarquía tras resultar heridos al desplomarse un ascensor en una residencia de mayores situada en el municipio malagueño de Vélez-Málaga han sido trasladados en la noche de este jueves, 15 de octubre, a planta.

Así ha informado la Junta de Andalucía en una comunicación a medios sobre un incidente que, cabe recordar, se ha saldado con dos fallecidos. De esta forma, aún permanecen en la referida unidad otros dos afectados.

La caída del ascensor y la muerte de los dos ancianos

En contexto, el suceso se produjo sobre las 20,40 horas de este pasado miércoles, 14 de octubre, cuando el Centro de Emergencias Sanitarias 061 informó al 112 del desplome de un ascensor en una residencia de mayores ubicada en la calle Alcalde Santiago Valle de la localidad.

De inmediato, se activó a los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, Policía Local y Nacional y a los servicios sanitarios del 061. Los operativos desplazados confirmaron que había seis personas atrapadas en el interior del ascensor, que tuvieron que ser rescatadas por los bomberos y evacuadas al hospital.

De los seis, dos personas han fallecido, una de ellas una mujer de 82 años. Los heridos fueron evacuados al hospital de la Axarquía. Según se ha podido conocer, el ascensor de la residencia tenía capacidad para 15 personas, había pasado la última revisión y fue reformado en 2023.

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¿Cómo es el mantenimiento de los ascensores?

Tras este fatal accidente en el que han muerto dos residentes, los expertos en el mantenimiento de ascensor han querido llamar a la calma y han asegurado que estos fallos no son habituales.

Jorge García, responsable Duplex Ascensores Asturias, ha contado a 'Informativos Telecinco' cómo funciona este mantenimiento y cómo se realizan las revisiones de los ascensores: "Normalmente miramos todo, la máquina, la maniobra, el estado de los cables, de las medidas de seguridad".

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La inspección de los ascensores sigue una normativa muy exigente, y cuando se trata de residencias, estas revisiones deben realizarse más a menudo

En este caso, la empresa encargada del mantenimiento asegura que el ascensor tenía todos los permisos en regla. Ahora, se investiga qué pudo ocasionar su caída en la que han muerto dos residentes y otros cuatro han resultado heridos.