El caso se reabrió poco antes de la prescripción del crimen

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El principal sospechoso del asesinato de la bibliotecaria Helena Jubay en Sabadell, Barcelona en el año 2001 será enviado a juicio con jurado popular según ha indicado la jueza encargada del caso. La Fiscalía y la acusación particular piden 26 años de cárcel para el sospechoso, al ver "indicios razonables" en su contra.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell así lo ha notificado en un auto en el que decreta la apertura del juicio oral. El anuncio se ha realizado tras la audiencia preliminar celebrada la mañana de este viernes en la que la Fiscalía y acusación particular han pedido que se enviara a juicio a Santiago L., mientras la defensa ha pedido el archivo al cuestionar las pruebas clave de ADN que le incriminan.

Según la jueza, una vez practicadas todas las diligencias de investigación para aclarar el crimen ocurrido hace 25 años, en este caso concurren "indicios racionales de criminalidad" contra Santiago L. por su presunta participación en los delitos de asesinato y detención ilegal, por lo que resuelve abrir juicio oral para que lo juzgue un jurado popular en la Audiencia de Barcelona.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 2 de diciembre de 2001 cuando "una o varias personas" suministraron sustancias estupefacientes a Jubany, de forma "consciente" para impedir que tuviera capacidad física y psíquica para huir, y posteriormente, aprovechándose de su "absoluta incapacidad" la transportaron a la azotea de un edificio donde la "arrojaron al vacío" según ha señalado la jueza.

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Tras el análisis de lo sucedido, la jueza ha señalado que existen indicios de que Santiago L. "participó activamente" en todos estos actos, "teniendo en todo momento capacidad de no realizarlos o de impedir que las personas que los materializaban llevasen a cabo la privación de sentido de Helena Jubany y la posterior precipitación que le causó la muerte".

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Existen indicios de que Santiago L. "participó activamente" en el crimen

El caso se había archivado en 2005 por falta de pruebas, pero la familia de la víctima junto a su abogado, Benet Salellas, litigó en los tribunales hasta lograr que se reabriera el caso en febrero de 2023, poco antes de su prescripción.

Con la reapertura del caso el juzgado encargó nuevos análisis biológicos que han permitido sacar a la luz indicios inéditos y que han sido clave para enviar a juicio a Santiago L.P. En concreto, la Policía Nacional localizó vestigios biológicos en un jersey de la víctima, que murió a los 27 años, que son compatibles con el perfil de Santiago L, una prueba que se ha logrado gracias a la tecnología actual.

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Precisamente, de forma previa a la audiencia preliminar de este viernes, la defensa del acusado había aportado al juzgado dos informes periciales, elaborados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife, que cuestionan la valoración de los resultados genéticos obtenidos en el jersey de Jubany y alegando que se rompió la "cadena de custodia" de su ropa.

La defensa del acusado considera que se rompió la cadena de custodia de las pruebas

El abogado de Santiago L., Jaime Lapaz, había solicitado a la jueza que encargara un informe a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), el Organismo Nacional de Acreditación designado por el Gobierno que evalúa la competencia técnica de los laboratorios, para que concretara si valida el informe de la Policía Nacional que incriminó al acusado por el ADN, ya que no lo ve concluyente.

No obstante, la defensa ha insistido ante la jueza en que la cadena de custodia del jersey de Jubany está rota, ya que no se precintó correctamente tras los primeros análisis que se efectuaron después del crimen, en 2001. Además, ha planteado como hipótesis que Santiago L. trabajó en su día en un despacho de abogados que pudo tener acceso al jersey, por lo que se podría haber producido entonces una contaminación indirecta.

La Fiscalía, al igual que la acusación particular, se ha ratificado en su escrito de acusación, en el que piden 26 años de cárcel para Santiago L., y han pedido la apertura de juicio oral con un jurado popular, al tiempo que se han opuesto a la petición de archivo planteada por la defensa.

La jueza, que tenía tres días para resolver si enviaba el caso a juicio, ha notificado la tarde de este viernes su resolución, en la que también acuerda el archivo provisional de la causa para el otro investigado, Francisco Javier G.M., a quien no acusaban ni la Fiscalía ni la familia de Jubany. En su escrito, la magistrada también acuerda mantener en libertad provisional a Santiago L., quien permaneció en prisión preventiva desde que lo ordenó en noviembre de 2025 hasta que la Audiencia de Barcelona le dejó en libertad, en enero de 2026, al no apreciar riesgo de fuga