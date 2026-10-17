Iván Sevilla 17 OCT 2026 - 11:09h.

A Juan Luis R.M. se le perdió el rastro el miércoles 7 de octubre en el barrio de La Palma de Málaga capital

El octogenario al que tratan de encontrar sus familiares mide 1,60 metros, su complexión es normal y tiene el pelo canoso

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MálagaAlerta ciudadana en Málaga capital, donde buscan a Juan Luis, un anciano de 80 años que lleva ya un total de diez días desaparecido. Pudo desorientarse, pues ya había sufrido antes episodios de este tipo.

Así lo ha explicado su familia a varios medios locales, una información que recoge también la organización sin ánimo de lucro QSDglobal, que trata de hacer frente a las desapariciones. También se trata de localizar a Antonio en Granada.

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Son casos similares, pero en el del octogenario sus seres queridos han asegurado que ya había tenido igualmente algunas pérdidas de memoria, fruto de la edad. Se le perdió el rastro el miércoles 7 de octubre.

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Fue alrededor de las 20 horas cuando salió de su casa ubicada en el barrio de La Palma de la capital malagueña. Cuando sus familiares se dieron cuenta de que no regresó después, iniciaron rastreos por varias zonas.

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Sin éxito hasta el momento, a través de entidades como la Asociación SOS Desaparecidos, piden ayuda a la sociedad para poder encontrarle cuanto antes. Un cartel con su fotografía y con datos de su apariencia se ha difundido en redes sociales.

Vestía camisa de cuadros azul y pantalón beige

De 1,60 metros de estatura y una complexión física normal, Juan Luis con iniciales de sus apellidos R.M tiene los ojos negros y el pelo canoso, con algo de calvicie por la edad, como se aprecia en su imagen compartida.

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Un familiar ha detallado, además, al 'Diario Sur' que el día que desapareció vestía una camisa de cuadros azul oscuro y un pantalón de color beige, junto a unos zapatos marrones.

Cualquier persona que vea o haya visto al anciano debe comunicar de inmediato su ubicación llamando a emergencias (112) o al teléfono de SOS Desaparecidos 868286726. La colaboración ciudadana es fundamental.