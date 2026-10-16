Gonzalo Barquilla 16 OCT 2026 - 19:28h.

Los vecinos de Losar comparten a través de WhatsApp un mensaje para continuar con la búsqueda de Salva Martín

Localizan con vida a la perra de Salva Martín, el hombre de 68 años desaparecido en Losar de la Vera a finales de septiembre

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"Buenas noticias. Tronky ha aparecido, pero seguimos buscando a Salva". Es el mensaje que este viernes se está compartiendo a través de WhatsApp entre los vecinos de Losar de la Vera después de que la pastora alemana de Salvador Martín, el hombre que desapareció en la localidad cacereña el pasado 28 de septiembre tras salir a pasear, haya aparecido en buen estado. Así lo ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco'. La alegría por su aparición se mezcla con la preocupación por el vecino, que sigue sin ser localizado.

Tronky apareció alrededor de las 11:45 horas y llegó por sus propios medios al establecimiento en el que solía permanecer, el Hostal Vadillo. Una trabajadora que estaba realizando las habitaciones la vio acercarse corriendo y entrar directamente en una de las salas que conocía. La perra estaba mojada y sin collar. Su regreso ha permitido recuperar al menos una parte de la historia que comenzó el 28 de septiembre, pero no ha servido todavía para explicar qué ocurrió aquella noche ni qué ha sucedido desde entonces con Salvador.

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Inmaculada, la dueña de Tronky, ha aportado ahora un detalle que puede resultar relevante para la investigación. "Tengo la sensación de que mi perra ha estado cuidada", ha explicado a 'Canal Extremadura'. El animal mantiene un comportamiento normal, tiene ganas de jugar y aparentemente se encuentra en buen estado, aunque presenta algunos parásitos, como garrapatas. Está previsto que un veterinario la examine y que se recojan muestras que puedan ayudar a obtener información sobre dónde ha permanecido durante estos 18 días o incluso qué ha comido.

¿Dónde ha estado Tronky durante 18 días?

Esta es ahora una de las principales incógnitas. La perra desapareció junto a Salvador el 28 de septiembre y no volvió al hostal durante más de dos semanas. Este viernes ha regresado sola y nadie ha podido explicar todavía cómo ha sobrevivido. La información disponible tampoco permite saber si estuvo siempre libre, si encontró refugio y alimento por sus propios medios o si tuvo contacto con alguna persona.

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La circunstancia de que haya regresado mojada y sin collar añade preguntas al caso. No está confirmado que una tercera persona la haya alimentado ni que haya estado retenida. La posibilidad de que haya recibido cuidados es, por ahora, una percepción expresada por su dueña a partir del estado y el comportamiento con los que ha reaparecido.

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Las próximas horas pueden ser importantes. El examen veterinario y las muestras que se recojan de Tronky podrían aportar información sobre su estado físico, su alimentación o el entorno en el que ha permanecido. No necesariamente permitirán reconstruir por sí solos todo su recorrido, pero pueden convertirse en un nuevo elemento para los investigadores.

La pregunta que se hacían los vecinos antes de que volviera

Durante los primeros días de la desaparición, una de las hipótesis que se planteaban en Losar era la de un posible accidente de Salvador. Inmaculada explicó a 'Radio Interior' que Tronky era una perra muy cercana a las personas y que, cuando ella misma sufrió un accidente en 2022, el animal permaneció a su lado hasta que fue auxiliada. Por eso se preguntaba por qué, si Salvador hubiera sufrido una caída, la perra no había regresado al hostal.

Ahora esa parte de la incógnita ha cambiado, ya que Tronky ha vuelto. Su regreso no demuestra que Salvador sufriera una caída en algún lugar, pero tampoco permite descartarlo. Si el hombre hubiera sufrido una indisposición o un accidente, habría que determinar cuánto tiempo permaneció la perra junto a él, cuándo se separaron y qué hizo el animal después. Sin embargo, sigue sin saberse dónde pudo haberse producido un accidente, ya que tampoco hay constancia de que Salvador se adentrara en la sierra.

La última información conocida lo sitúa en el entorno del casco urbano. Una cámara lo captó a las 20:40 horas del 28 de septiembre, a unos 100 o 150 metros del Hostal Vadillo, cuando aparentemente regresaba hacia el establecimiento. Las búsquedas se extendieron por caminos, campos, gargantas y zonas de sierra del término municipal, pero hasta ahora no han dado resultados.

Salvador, un vecino habitual de Losar

Salvador, de 68 años, es natural de Losar. Emigró al País Vasco, formó allí su familia y regresó a su pueblo años después, según fuentes vecinales consultadas por este medio. Llevaba cerca de cinco años viviendo en el Hostal Vadillo y hacía vida habitual en la localidad. Un testigo afirma habérselo cruzado apenas unos días antes de que se le perdiera el rastro. Era frecuente verlo por distintas calles, como la L-16, o en el bar del Hostal Vadillo. La desaparición ha generado desconcierto entre los vecinos, que siguen sin encontrar una explicación a lo ocurrido. Como la familia del propio Salva, algunos no descartan por completo una desaparición forzosa.

Según los datos disponibles, Salva salió con Tronky, con permiso de Inmaculada, sobre las 20:00 horas del 28 de septiembre. Abandonaron el Hostal Vadillo y, según la reconstrucción difundida sobre sus últimos movimientos, se dirigieron hacia el parque municipal. Después fueron situados en la zona de Ronda Sur sobre las 20:50 horas y, más tarde, cruzando un paso de peatones hacia la calle de La Quebrada, junto a la avenida de Carlos V. Desde ese punto, habría distintas posibilidades para regresar al hostal: continuar por la avenida de Carlos V o girar en la calle de La Quebrada hacia la calle de Los Molinos. Sin embargo, Salvador no llegó al establecimiento y no se sabe qué ocurrió con él.

Durante los primeros días se desplegó un amplio dispositivo con la Guardia Civil, unidades caninas, GREIM, medios aéreos, el Plan Infoex y vecinos voluntarios. Los rastreos se extendieron por distintos puntos del término municipal sin localizar a Salvador. La Guardia Civil mantiene abiertas las líneas de investigación y continúa desarrollando actuaciones para esclarecer su desaparición. Por eso, el mensaje que circula ahora entre los vecinos resume bien la situación: una buena noticia a medias. Tronky ha vuelto. Se puede comprobar su estado, examinarla y tratar de averiguar dónde ha estado. Pero Salvador sigue sin aparecer.