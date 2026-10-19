La Generalitat Valenciana ha enviado varios ES-Alert pidiendo a la población extremar la precaución ante el peligro extraordinario asociado al temporal

La Generalitat Valenciana envía un nuevo Es-Alert pidiendo extremar la precaución y no desplazarse por inundaciones: Alicante y Valencia, en aviso rojo

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La Comunidad Valenciana sufre los estragos de la DANA Adam con el el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia en alerta máxima por intensas lluvias y riesgo de inundación. Ante la situación, la Generalitat ha enviado varios mensajes ES-Alert instando a los ciudadanos a evitar desplazamientos y permanecer en las viviendas, así como a alejarse de ríos, barrancos y cauces, subir a plantas superiores si el agua entra en las viviendas y no bajar a sótanos, ni garajes, ni usar ascensores.

Junto a ello, Emergencias pide además que se preste especial atención a personas vulnerables y en caso de emergencia llamar al teléfono 112.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha elevado a situación 2 el Plan Especial de Inundaciones (PEI) en las comarcas de La Marina Alta y La Safor y ha activado la situación 0 en la Vall d'Albaida, la Costera, Marina Baixa y El Comtat.

Ante los efectos de la DANA, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha advertido de que media docena de municipios en la zona costera desde el sur de Gandía hasta Oliva están incomunicados e intransitables a causa de la lluvia torrencial que ha caído en las últimas horas. Además, frente al actual escenario, unidades del Tercer Batallón de Intervención de la Unidad Miliar de Emergencias (UME) han salido de su base valenciana en Bétera para sumarse junto a los servicios de emergencias a los avisos de inundaciones en Oliva.