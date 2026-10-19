La Generalitat Valenciana ha enviado varios ES-Alert pidiendo a la población extremar la precaución ante el peligro extraordinario asociado al temporal
La Generalitat Valenciana envía un nuevo Es-Alert pidiendo extremar la precaución y no desplazarse por inundaciones: Alicante y Valencia, en aviso rojo
La Comunidad Valenciana sufre los estragos de la DANA Adam con el el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia en alerta máxima por intensas lluvias y riesgo de inundación. Ante la situación, la Generalitat ha enviado varios mensajes ES-Alert instando a los ciudadanos a evitar desplazamientos y permanecer en las viviendas, así como a alejarse de ríos, barrancos y cauces, subir a plantas superiores si el agua entra en las viviendas y no bajar a sótanos, ni garajes, ni usar ascensores.
Junto a ello, Emergencias pide además que se preste especial atención a personas vulnerables y en caso de emergencia llamar al teléfono 112.
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha elevado a situación 2 el Plan Especial de Inundaciones (PEI) en las comarcas de La Marina Alta y La Safor y ha activado la situación 0 en la Vall d'Albaida, la Costera, Marina Baixa y El Comtat.
Ante los efectos de la DANA, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha advertido de que media docena de municipios en la zona costera desde el sur de Gandía hasta Oliva están incomunicados e intransitables a causa de la lluvia torrencial que ha caído en las últimas horas. Además, frente al actual escenario, unidades del Tercer Batallón de Intervención de la Unidad Miliar de Emergencias (UME) han salido de su base valenciana en Bétera para sumarse junto a los servicios de emergencias a los avisos de inundaciones en Oliva.
El Consejo Insular de Ibiza cierra instalaciones y suspende actividades por la DANA
El Consejo Insular de Ibiza ha adoptado ante la DANA varias medidas que afectan al funcionamiento de sus servicios, como el cierre de instalaciones y la suspensión de actividades.
En un comunicado, han explicado que sigue las instrucciones aprobadas en la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), coordinado por la Dirección General de Emergencias del Govern.
El río Girona se desborda en Els Poblets, Alicante, y causa daños materiales
El río Girona se ha desbordado a su paso por el municipio de Els Poblets (Alicante), en la comarca de la Marina Alta, según ha informado el Ayuntamiento de este municipio a primera hora de este lunes en redes sociales. El suceso ha generado daños materiales en la localidad y es una de las consecuencias de la DANAAdam.
El consistorio ha precisado que el desbordamiento ha provocado "inundaciones en las zonas próximas al cauce" y ha reclamado a toda la ciudadanía "extremar las precauciones, evitar cualquier desplazamiento innecesario y no acercarse al río ni a las zonas inundadas". También que no cruce calles ni caminos inundados, ni a pie ni en vehículo.
El Gobierno balear mantiene la alerta: "Es un día con mucha incertidumbre"
El Gobierno balear mantiene los avisos de alerta de protección civil por la DANA Adam y pide precaución a la ciudadanía para este lunes ante la persistencia del riesgo de lluvias fuertes y continuadas: "Es un día con mucha incertidumbre".
Así lo ha expresado el director del centro de coordinación de Emergencias 112, Eduardo Parga, quien ha explicado que se mantiene activado el nivel de emergencia rojo por riesgo extremo en los planes autonómicos frente a inclemencias meteorológicas e inundaciones para las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera, mientras que en Menorca la advertencia es de grado amarillo.
Pedro Sánchez pide "precaución" ante la situación "muy complicada" en la Comunidad Valenciana: "Eviten cualquier desplazamiento"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "mucha precaución" ante la situación "muy complicada" en la Comunidad Valenciana, especialmente en el sur de Valencia y norte de Alicante, por las intensas lluvias de las últimas horas.
"La @UMEgob está ya desplegada para colaborar con los servicios de emergencia. Y se está trabajando en el rescate de personas en zonas de difícil acceso", ha escrito el jefe del Ejecutivo en su perfil de X.
La Comunidad Valenciana prepara una orden de confinamiento para el litoral sur de Valencia y norte de Alicante por la DANA Adam
La Generalitat Valenciana prepara una orden de confinamiento para el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante ante la emergencia declarada por las lluvias que deja la DANA Adam, según ha anunciado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, a primera hora de este lunes desde el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).Ir a la noticia
La DANA Adam deja 16 incidencias en Mallorca y Pitiusas en las últimas horas y ascienden a 130 durante el fin de semana
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha registrado un total de 16 incidencias entre las 22:00 y las 06:30 horas a causa de las lluvias y tormentas provocadas por la DANA Adam. Estas incidencias se suman a las 113 registradas entre la noche del sábado y todo el domingo.
Según ha informado Emergencias a los medios, 11 incidentes han ocurrido en Eivissa (seis en Eivissa y tres en Santa Eulària), otros tres en Mallorca y dos en Formentera.
El presidente la Generalitat Valenciana contacta con los portavoces de los grupos en Les Corts para informarles del impacto de la DANA Adam
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha contactado con los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios de Les Corts para informarles de la situación ante el impacto que la DANA Adam está teniendo en la Comunidad Valenciana.
En un mensaje difundido en redes sociales, el jefe del Consell explica que desde antes de las 05:30 de la mañana está "en contacto permanente con el conseller de Emergencias para seguir la evolución de este episodio de lluvias".
Cerrada la carretera del aeropuerto de Ibiza y otros accesos por la DANA
El Consell de Ibiza ha informado este lunes del cierre de la carretera del aeropuerto en ambos sentidos a causa de las lluvias y tormentas de las últimas horas.
En concreto, el corte de la vía se registra entre el punto kilométrico 3 y 5,5, según ha señalado la institución insular en redes sociales. Además, la glorieta de Jesús permanece cerrada, así como la rotonda de Es Gorg. La del Puerto y la de la avenida de Santa Eulària también lo estaban, pero a las 09.00 horas se han reabierto.
Cerca de 103.000 alumnos de la Comunidad Valenciana, sin clase debido a la alerta por la DANA Adam
Unos 103.000 alumnos de la Comunidad Valenciana están este lunes sin clases debido a la alerta por la DANA Adam, que está afectando principalmente las provincias de Alicante y Valencia, según los datos actualizados de la Conselleria de Educación.
En la demarcación de Alicante, los municipios que han suspendido la actividad lectiva son El Verger, Pego, Callosa d'En Sarrià, Benissa, Pedreguer, Gata de Gorgos, Els Poblets, Dénia, Murla, Benigembla, Altea, Xàbia, Calpe, La Sella, Poble Nou de Benitatxell, Teulada-Moraira, Benidoleig, Orba, Tàrbena, Bolulla, Sagra (CRA LA Rectoría), Ràfol d'Almúnia (CRA LA Rectoría), Benimeli (CRA LA Rectoría), Sanet i Negrals (CRA LA Rectoría), Barx y Muro de Alcoy. En tota, el alumnado sin clase alcalza los 21.868 escolares.
Emergencias eleva a situación 2 el plan de inundaciones en la Marina Alta y la Safor
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha elevado a situación 2 el Plan Especial de Inundaciones (PEI) en las comarcas de La Marina Alta y La Safor y ha activado la situación 0 en la Vall d'Albaida, la Costera, Marina Baixa y El Comtat.
Además, ha enviado un aviso ES-Alert para informar los habitantes de las comarcas de La Marina Ata y la Safor ante la reactivación de las precipitaciones persistentes e intensas y las inundaciones producidas por desbordamientos y acumulación de agua.
La DANA Adam mantiene este lunes la alerta roja por lluvias en Valencia y Alicante antes de desplazarse a Cataluña
La DANA Adam mantendrá este lunes una situación de inestabilidad en la Península y Baleares, con Alicante y Valencia en aviso rojo por lluvias torrenciales hasta las 10 horas, y avisos naranjas en Barcelona, Gerona, Tarragona, Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca.
A lo largo del día las lluvias irán debilitándose en estas zonas y desplazándose hacia Cataluña, donde podrán ser fuertes o muy fuertes y persistentes por la tarde. Todo Andalucía excepto Huelva están en aviso amarillo por lluvias y tormentas, al igual que Albacete, Lérida, Murcia, Castellón, Ceuta y Melilla, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En toda la Comunidad Valenciana también hay avisos por oleaje y en Alicante y Valencia por viento. Castellón está en situación de riesgo igualmente por lluvias y tormentas.
La UME se moviliza de urgencia ante avisos de inundaciones en Oliva, Valencia
Unidades del Tercer Batallón de Intervención de la Unidad Miliar de Emergencias (UME) han salido de su base valenciana en Bétera para sumarse junto a los servicios de emergencias a los avisos de inundaciones en Oliva, causadas por la dana Adam que descarga sin cesar desde anoche.
Así lo acaba de anunciar la UME mientras la Generalitat Valenciana informa de que ha activado la situación 2 de emergencia y por ello ha convocado una reunión del CECOPI a las 7.00 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias (dos horas antes de la reunión prevista desde anoche), tras la cual se atenderá a los medios para ofrecer los últimos datos disponibles de este episodio que está dejando registros históricos en la comarca de la Safor y de la Marina Alta.
Pilar Bernabé advierte de media docena de municipios incomunicados por lluvias en Valencia
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha advertido de que media docena de municipios en la zona costera desde el sur de Gandía hasta Oliva están incomunicados e intransitables a causa de la lluvia torrencial que está dejando la dana Adam en las últimas horas.
En declaraciones a la Ser tras la reunión del CECOPI en el Centro de Coordinación de Emergencias, Bernabé ha informado de que esa zona de la comarca valenciana de La Safor se encuentra totalmente anegada, con acumulados de más de 650 l/m2.