Gonzalo Barquilla 14 OCT 2026 - 16:46h.

La Policía ha analizado al detalle una pared en el tercer registro de la casa donde vivía Alejandro Navarro Ríos en Ronda

Quedan en libertad los dos últimos detenidos por la desaparición de Alejandro Navarro en Ronda, Málaga

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La Policía ha vuelto este miércoles a la vivienda de la calle Jimera de Líbar, en Ronda (Málaga), donde residía Alejandro Navarro Ríos antes de desaparecer en mayo de 2024. Durante este tercer registro del inmueble, cinco agentes de la Policía Científica y otros dos desplazados desde Madrid han permanecido alrededor de media hora en el interior y han medido una pared del patio que da a la calle, según ha relatado a la web de 'Informativos Telecinco' una tía biológica del joven. Los agentes también se han llevado varios objetos en maletas pequeñas, aunque por el momento se desconoce qué buscaban con esta nueva comprobación.

La nueva inspección llega después de que los dos últimos detenidos por el caso quedaran en libertad provisional, al igual que los otros cuatro investigados. Los seis continúan sometidos a medidas cautelares y deben comparecer cada 15 días ante el juzgado, mientras la familia de Alejandro prepara una reunión con su abogado para analizar los próximos pasos.

La familia espera reunirse con su abogado y estudia seguir preguntando

Los familiares de Alejandro esperan hablar este jueves con su letrado para conocer qué actuaciones tiene previsto emprender a partir de ahora. La familia quiere revisar con él cómo continuar buscando respuestas sobre lo sucedido con el joven.

Además, los allegados se plantean volver a preguntar a personas del entorno de Alejandro por si alguien decide aportar información que hasta ahora no haya trascendido. La familia mantiene su empeño en esclarecer los hechos y encontrar al joven, cuyo cuerpo sigue sin aparecer más de dos años después de que se perdiera su rastro.

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La tía de Alejandro consultada por este medio explica que mantenía una relación cercana con su sobrino, aunque no tenía trato directo con Paco y Nuria. La última vez que vio al joven fue el 27 de abril de 2024, aproximadamente una semana antes de su desaparición.

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Los seis investigados continúan en libertad provisional con medidas cautelares

Los cuatro primeros detenidos por el caso, Paco y Nuria, con quienes convivía Alejandro, además de Antonio y Rocío, quedaron en libertad provisional tras pasar a disposición judicial en septiembre. Los cuatro continúan investigados por presuntos delitos de homicidio o asesinato y malos tratos, mientras avanza la investigación sobre la desaparición del joven.

José, hermano de Paco y Rocío, y Rosa, una mujer de su entorno, también fueron arrestados el 8 de octubre, después del segundo registro de la vivienda. Ambos quedaron en libertad provisional tras declarar ante el juez y continúan investigados por un presunto delito de encubrimiento.

De este modo, las seis personas investigadas permanecen en libertad provisional con medidas cautelares. Ninguna de las actuaciones practicadas hasta ahora ha permitido localizar el cuerpo de Alejandro ni esclarecer públicamente qué ocurrió con él.

De la desaparición de Alejandro en mayo de 2024 al tercer registro de la vivienda

Alejandro Navarro Ríos desapareció en Ronda entre el 4 y el 5 de mayo de 2024, cuando tenía 25 años. El joven, conocido como 'el de la flauta' por tocar el instrumento en las calles de la localidad, llevaba alrededor de siete años viviendo con sus vecinos, Paco y Nuria, a quienes llamaba sus 'titos'. Su familia sostiene que no se marchó voluntariamente de aquella vivienda y recuerda que desapareció sin documentación, dinero ni teléfono móvil, que permaneció en la vivienda. Desde entonces, las búsquedas no han permitido dar con su paradero.

La familia biológica del joven, incluidas sus tías y su madre, sostienen que Alejandro sufría agresiones cuando no llevaba dinero a casa, que convivía con los investigados de forma precaria y mantienen la sospecha de que pudo ser asesinado. En marzo de 2026, la Policía desarrolló un dispositivo de búsqueda en el entorno del Punto Limpio, La Dehesa y una zona de pinar, una operación sin resultados. Posteriormente, el 16 de septiembre, los investigadores registraron por primera vez la vivienda de la calle Jimera de Líbar con una miniexcavadora para levantar parte del patio trasero. Durante el operativo localizaron pertenencias de Alejandro, entre ellas prendas de ropa, y se informó del hallazgo de un bate de béisbol enterrado en el terreno. Ese mismo día fueron detenidos Paco, Nuria, Antonio y Rocío, que quedaron posteriormente en libertad provisional.

El 7 de octubre, la Policía Nacional regresó al inmueble para practicar un segundo registro, en el que levantó parte de la solería y realizó comprobaciones en distintas estancias. Además, realizaron comprobaciones en otros inmuebles que podían resultar de interés. Al día siguiente fueron detenidos José y Rosa, que quedaron en libertad provisional tras declarar ante el juez el 9 de octubre. Ahora, el tercer registro, practicado este miércoles 14 de octubre, vuelve a situar la vivienda en el centro de las pesquisas, mientras la familia sigue esperando respuestas sobre la desaparición de Alejandro.