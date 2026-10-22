Le sorprendieron en plena madrugada encerrado en la caseta del portero tras llamarle la atención a los vecinos que las ventanas estaban cubiertas con cartones

El profesor detenido y acusado de agresión sexual a varios menores organizaba fiestas en su comunidad de vecinos: su marido no lo sabía

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MadridLa investigación sobre el profesor de Secundaria detenido en Madrid por agredir sexualmente a menores de entre 12 y 15 años entre los años 2019 y 2024 en el colegio Mercedarias de Don Juan Alarcón continúa entre nuevos detalles que van perfilando al presunto depredador sexual. De 37 años, engatusaba a sus víctimas invitándolas a su casa a jugar a la videoconsola, daba también clases particulares a otros menores y llegó a agregar en Instagram a prácticamente toda su clase.

Arrestado y enviado a prisión provisional, ahora está acusado de delitos de agresión sexual contra menores de 16 años, prostitución, pornografía infantil, y ‘child grooming’, delito consistente en ganarse la confianza de menores para manipularles emocionalmente con el objetivo de conseguir material de carácter sexual. Además, ya había sido detenido con anterioridad por hechos similares y, pese a ello, siguió ejerciendo como docente en otros centros al no haber sido juzgado todavía.

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Analizan sus dispositivos en busca de más víctimas tras encontrar material de pornografía infantil

El acusado, concretamente tenía un juicio pendiente por otra agresión sexual a un menor de edad en 2024 que también estudiaba en el mismo centro que el resto de víctimas, de las cuales al menos se han identificado a un total de nueve, sin descartarse que haya más y se le atribuyan también nuevos delitos.

No fue hasta que los propios menores agredidos se enteraron de que iba a ser contratado de nuevo en un centro educativo cuando este verano, armándose de valor, lo denunciaron. Fue entonces, gracias a sus testimonios, cuando el Mercedarias de Don Juan de Alarcón tuvo conocimiento de los hechos y se dio inicio a una investigación sobre él en la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Con las pesquisas en marcha y ante la gravedad de los hechos denunciados, los agentes terminaron por detener al profesor el 13 de octubre, decretándose su ingreso en prisión provisional.

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Durante los registros en su casa, los efectivos policiales hallaron material de pornografía infantil en el interior de sus dispositivos, razón por la cual una jueza, de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Madrid, ha abierto ahora una pieza separada para que los agentes procedan al volcado de todo el contenido presente en ellos. Por eso, no descartan que de su análisis se derive la identificación de más víctimas.

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Vecinos pillaron al profesor detenido viendo vídeos de los niños en la piscina de la comunidad

Según recoge el medio Okdiario, algunos vecinos del docente también sospechaban de él, llegando incluso a pillarle por sorpresa en una ocasión "encerrado en la caseta del conserje de la comunidad viendo vídeos de niños en la piscina" en plena madrugada.

Las imágenes que visionaba de los menores, concretamente, habían sido captadas por las cámaras de seguridad y el acusado estaba en ese momento, sobre las 2:00 horas de la madrugada, encerrado en el habitáculo, que llamó entonces la atención de los vecinos al estar las ventanas tapadas "con cartones".

Cuando una vecina abrió la puerta de la conserjería, se encontró con el profesor viendo esos vídeos de las cámaras de seguridad, un comportamiento que les extrañó.

Entonces, era el presidente de la comunidad de vecinos "porque nadie quería ese puesto", según refieren los vecinos en declaraciones a Okdiario, medio que apunta que, de acuerdo con estas fuentes, el docente, con pasado también como exentrenador de porteros de la cantera del Atlético de Madrid, podía además ver los vídeos grabados por las cámaras de seguridad en su propio dispositivo móvil, algo prohibido por ley.

Junto a ello, además, los vecinos han apuntado que daba clases particulares a algunos de sus hijos, llegando a organizar también "actividades para los niños algunos fines de semana" en la urbanización del barrio madirleño de El Cañaveral, donde el docente residía con su marido.