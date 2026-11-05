Detenido un monitor de surf acusado de agresiones sexuales a diez menores en Alicante
El arrestado realizó tocamientos en zonas como glúteos y genitales cuando las menores, de origen alemán, realizaban una actividad de paddle surf que dirigía
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Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Alicante a un hombre, de 46 años de edad, por su presunta participación en los delitos de agresión sexual. El detenido, monitor deportivo en un club de surf, realizó tocamientos de índole sexual a diez menores de edad cuando realizaban una actividad que él dirigía.
La investigación tuvo su inicio tras la denuncia de la directora de una escuela de español en la que informaba que tenía un grupo de estudiantes alemanas que habían venido de intercambio para aprender español y que en una de las actividades programadas por esa escuela, concretamente una actividad de paddel surf, varias de las menores habrían sido víctimas de tocamientos en zonas íntimas por parte de uno de los monitores que dirigían la actividad.
Tras los hechos descritos, los agentes centraron las primeras pesquisas en la identificación de las víctimas. Una vez tomadas las declaraciones correspondientes, se constató que las afectadas coincidían en que el presunto autor de los hechos era el mismo monitor de la actividad de surf. Según sus manifestaciones, los tocamientos no fueron accidentales, sino innecesarios y muy desagradables, llegando incluso alguna de las menores a recriminarle su actitud.
Una vez identificado el presunto autor de los hechos, los agentes establecieron un dispositivo policial que tuvo como resultado la detención de esta persona por su presunta participación en diez delitos de agresión sexual.
El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.