La autopsia preliminar de Jesús de Miguel entregada al juzgado desvela que el jugador murió por un "traumatismo torácico accidental"

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TenerifeDos días después de producirse el fatídico accidente que acabó con la vida del futbolista Jesús de Miguel, la magistrada Eva Esther Juárez Fernández, titular de la Plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, ha recibido los resultados del informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo sin vida del deportista.

Según ha podido saber el medio de comunicación 'El Día la Opinión de Tenerife', en el informe se detalla que Jesús de Miguel murió por un "traumatismo torácico de carácter accidental". "Esta es la primera conclusión que se desprende del documento elaborado por el equipo de patólogos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf) de Santa Cruz de Tenerife que le practicó la autopsia al jugador tras fallecer a las 08:00 horas del martes en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria", recogen desde el medio de comunicación anteriormente citado.

La muerte de Jesús de Miguel

El grave incidente ocurrió el pasado lunes en los minutos finales de del Tenerife-Andorra en la jornada 13 de Segunda División, cuando el delantero recibió un impacto por un rodillazo del guardameta visitante Jesús Owono, expulsado con roja directa. Eso le provocó la pérdida de conocimiento y convulsiones sobre el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias sanitarias presentes en el estadio.

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De Miguel logró recuperar el pulso y la respiración autónoma antes de ser introducido en la ambulancia con soporte vital para su traslado al centro hospitalario. Después, el club insular informó de su ingreso de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por el golpe. Y, de madrugada, el Tenerife avanzó que su estado empeoró neurológicamente, antes de confirmarse de forma oficial la muerte del jugador el pasado martes a las 08.00 horas.

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Felipe Miñambres, presidente del CD tenerife, ya avanzó este martes la petición de aplazamiento del duelo ante el Granada. "Hemos hablado con LaLiga, el Granada ha mostrado todo su apoyo y también hablaremos con la Federación para pedir también el del Badajoz e iniciar ya después el día del Ceuta. Necesitamos ese tiempo para tratar de lo mínimo que podamos recuperarnos", explicó, por lo que volverían a competir el próximo 15 de noviembre (14.00) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

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Entre ambos compromisos, los tinerfeños debían jugar su eliminatoria copera ante el Badajoz, pero este mismo miércoles el Juez Único de Competiciones No Profesionales decretó suspender ese partido tras atender "las especiales circunstancias" que rodeaban su posible disputa, habiéndose movido previamente de fecha a raíz de la tragedia en Urda.

La investigación de la muerte de Jesús de Miguel

Ahora, la Policía Nacional investiga la muerte del futbolista del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel, que está ya bajo supervisión judicial. Según ha informado 'El Periódico' tras consultar a fuentes cercanas a la investigación, "las primeras pesquisas se centran en recabar información sobre la actuación que tuvo cada uno de los responsables médicos y sanitarios que saltaron al campo de juego tras la caída fulminante del delantero blanquiazul, lo que incluye tanto a los servicios médicos del CD Tenerife como los efectivos que formaban parte del dispositivo preventivo desplegado por Cruz Roja, así como la atención que recibió el paciente durante el traslado en ambulancia al hospital donde quedó ingresado".

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallan que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como en este caso. Por su parte, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.

Tras la muerte de Jesús de Miguel y la apertura de la investigación de su fallecimiento por parte de la Fiscalía y de la Policía Nacional, son muchos los expertos que han observado y han denunciado las supuestas negligencias que se podrían haber cometido en el traslado del jugador hasta el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.