El hombre tendrá que pagar una multa de 2.700 euros por agresión sexual y un delito de revelación de secretos

Detienen a un hombre por grabar sus relaciones sexuales y difundirlas en internet a espaldas de las víctimas

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Un hombre, de nacionalidad marroquí, de 49 años, ha sido condenado a tres años de cárcel por difundir en su estado de WhatsApp un vídeo en los que realizaba tocamientos a una amiga en su casa de Llucmajor . Además, tendrá que pagar una multa de 2.700 euros por agresión sexual y un delito de revelación de secretos.

El condenado admitió ante la jueza que había quedado, el 2 y 5 de julio, con una conocida suya, en la casa de este para consumir cocaína, según ha publicado Diario de Mallorca. Allí el hombre le realizó tocamientos sin el consentimiento de la víctima y los grabó con su teléfono móvil para posteriormente colgarlos en su estado de WhatsApp para que fuera visto por sus seguidores.

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En las imágenes se podía reconocer perfectamente la cara de la denunciante, que no había dado consentimiento para grabar y difundir el vídeo. Esta, horas después, denunció los hechos y el hombre fue arrestado y enviado a prisión.

El condenado será expulsado tras cumplir dos tercios de la condena

La sentencia al hombre en situación irregular establece que sea expulsado de España al cumplir dos tercios de la condena, de los que le restan 18 meses por cumplir. Además, no podrá entrar a nuestro país en el plazo de cinco años.

La Fiscalía y la acusación particular solicitaban una pena de tres años de prisión para el procesado por un presunto delito de agresión sexual y cinco años por revelación de secretos. Las partes alcanzaron un acuerdo y la condena ha sido rebajada por el primer delito a una multa de 2.700 euros, mientras que por el segundo delito ha aceptado tres años de prisión y la expulsión de España.