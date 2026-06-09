Jorge Bergantiños 09 JUN 2026 - 16:28h.

Tamara se enteró de todo a través de una carta del Juzgado de Primera Instancia Instrucción Número 2 Carballo

La Policía encontró todo el material en un disco mientras investigaban a su marido por pornografía infantil

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El mundo de Tamara Fernández Varela se paró hace cuatro años y, desde entonces, nada ha vuelto a ser lo mismo. "Yo antes era feliz", reconoce con lágrimas en los ojos. En 2022, ella se enteró de que su marido la drogaba para violarla y grabarla con el fin de vender todo el material.

Tamara se enteró de todo a través de una carta del Juzgado de Primera Instancia Instrucción Número 2 Carballo. "Yo ese día me morí. Con esa carta me venían ya seis fotos", recuerda visiblemente emocionada. El shock fue tan grande que no era capaz de procesar lo que había ocurrido: "Yo lo miraba y decía 'no soy yo'".

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"Estuve dos años sin salir de casa", confiesa Teresa

La Policía encontró todo el material en un disco mientras investigaban a su marido por pornografía infantil. Y, desde ese día, Tamara no sabía cómo gestionar que su propio marido abusase de su confianza, de su cuerpo y su alma: "Estuve dos años sin salir de casa pensando que a dónde habían llegado esas fotos y me echaba la culpa por no haberme enterado".

Las autoridades descubrieron más de 300 fotos y vídeos donde se demostraba que su marido la drogaba para violarla. "Tuve que ver un vídeo para yo escucharme roncar dos veces. Cuando vi esto fue un shock y había más mujeres", lamenta.

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Su marido, de origen italiano, admitió los hechos pero alegó que hubo consentimiento. Ahora lleva huido desde 2024 y la Justicia rechaza emitir una orden de detención europea. Pero ella tiene claro que seguirá luchando hasta el final: "Ya lo digo por mí y por todas las mujeres: no pienso rendirme".