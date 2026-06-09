El duro relato de Tamara, una mujer que fue drogada, violada y grabada por su marido en Galicia: "Yo ese día me morí"
Tamara se enteró de todo a través de una carta del Juzgado de Primera Instancia Instrucción Número 2 Carballo
La Policía encontró todo el material en un disco mientras investigaban a su marido por pornografía infantil
El mundo de Tamara Fernández Varela se paró hace cuatro años y, desde entonces, nada ha vuelto a ser lo mismo. "Yo antes era feliz", reconoce con lágrimas en los ojos. En 2022, ella se enteró de que su marido la drogaba para violarla y grabarla con el fin de vender todo el material.
Tamara se enteró de todo a través de una carta del Juzgado de Primera Instancia Instrucción Número 2 Carballo. "Yo ese día me morí. Con esa carta me venían ya seis fotos", recuerda visiblemente emocionada. El shock fue tan grande que no era capaz de procesar lo que había ocurrido: "Yo lo miraba y decía 'no soy yo'".
"Estuve dos años sin salir de casa", confiesa Teresa
La Policía encontró todo el material en un disco mientras investigaban a su marido por pornografía infantil. Y, desde ese día, Tamara no sabía cómo gestionar que su propio marido abusase de su confianza, de su cuerpo y su alma: "Estuve dos años sin salir de casa pensando que a dónde habían llegado esas fotos y me echaba la culpa por no haberme enterado".
Las autoridades descubrieron más de 300 fotos y vídeos donde se demostraba que su marido la drogaba para violarla. "Tuve que ver un vídeo para yo escucharme roncar dos veces. Cuando vi esto fue un shock y había más mujeres", lamenta.
Su marido, de origen italiano, admitió los hechos pero alegó que hubo consentimiento. Ahora lleva huido desde 2024 y la Justicia rechaza emitir una orden de detención europea. Pero ella tiene claro que seguirá luchando hasta el final: "Ya lo digo por mí y por todas las mujeres: no pienso rendirme".