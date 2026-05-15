Un feriante ha sido condenado tras tocar las nalgas a dos menores de 12 años al subir a las camas elásticas en Logroño

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La Audiencia Provincial de La Rioja ha dictado una sentencia contra un feriante por un delito de agresión sexual a menores de 16 años al tocar las nalgas a dos niñas de 12 años cuando subían a las camas elásticas instaladas en un parque de Logroño, en febrero de 2022.

El acusado, durante el juicio, reconoció los hechos y aceptó una sentencia de conformidad, que le impone un año de prisión y la prohibición de acercarse a las menores y comunicarse con ellas durante cuatro años, ha indicado este viernes, en una nota, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja. El feriante irá a la cárcel durante al menos un año y tendrá prohibido trabajar en cualquier actividad que implique estar en contacto con menores durante al menos tres.

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La sentencia, además, establece cinco años de libertad vigilada, una vez cumplida la pena privativa de libertad; y el pago de 300 euros en concepto de responsabilidad civil a cada una de las víctimas. Los hechos ocurrieron en 2022 y fueron las menores quienes contaron a sus padres que el condenado les había tocado las nalgas cuando estaban subiendo a las camas elásticas en las que él trabajaba.

Cinco años de libertad vigilada tras salir de prisión

También se le condena a la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad durante tres años. Del mismo modo, han considerado necesario imponerle cinco años de libertad vigilada una vez salga de prisión.

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Según los hechos probados que se recogen en la resolución judicial, el acusado, de nacionalidad portuguesa, de 55 años y empleado de una atracción de camas elásticas, "movido por un ánimo libidinoso, tocó las nalgas de las menores" al aprovechar la tarea que desempeñaba para ayudar a los niños a subir y bajar de la atracción.