Las autoridades han pedido que las personas extremen las precauciones y sigan los consejos para estar prevenidos ante un temporal que puede dejar zonas y calles cortadas. Así mismo, han recomendado no hacer desplazamientos a menos que no sea estrictamente necesarios, así como conducir por vías principales y no cruzar zonas por las que pase una gran acumulación de agua, como barrancos o ríos.