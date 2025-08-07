La ola de calor que atraviesa España continuará al menos hasta el próximo martes

A lo largo de este miércoles, los termómetros volverán a superar los 40 grados en numerosas zonas del país

La intensa y prolongada ola de calor que atraviesa España continuará al menos hasta el próximo martes, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado avisos en 16 comunidades autónomas, todas salvo Asturias, Ceuta y Melilla, por el riesgo de temperaturas excesivas.

A lo largo de este miércoles, los termómetros volverán a superar los 40 grados en numerosas zonas del país, y en algunas regiones del centro, sur peninsular y en partes del norte, se podrían alcanzar los 42 grados, según las últimas previsiones de la Aemet.

Ocho comunidades en alerta naranja por calor intenso

La alerta naranja, que implica riesgo importante, se ha activado en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Canarias.

En el caso del archipiélago canario, la isla de Gran Canaria se encuentra especialmente afectada: las máximas superarán los 38 grados en sus cumbres y zonas del este, sur y oeste, mientras que las mínimas podrían no bajar de los 30 grados, lo que incrementa el riesgo para la salud.

En alerta amarilla, es decir, con riesgo moderado, figuran también islas como La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, así como amplias áreas del resto de comunidades mencionadas.

Casi todo el país bajo aviso, salvo zonas costeras

El aviso amarillo se extiende además a Baleares, Cantabria, Cataluña, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

Solo se salvan de las alertas las zonas costeras del Cantábrico, Atlántico y Mediterráneo, con la excepción del Valle del Guadalentín en Murcia (incluyendo Lorca y Águilas), donde las temperaturas también serán muy elevadas.

Los servicios sanitarios y de protección civil han reiterado la importancia de adoptar medidas preventivas, especialmente con los grupos más vulnerables: personas mayores, menores, mujeres embarazadas, enfermos crónicos o trabajadores al aire libre.

Entre las medidas básicas se incluyen: hidratarse con frecuencia, evitar la exposición solar durante las horas centrales del día y tomar precauciones frente al riesgo de incendios forestales, que se agrava con la actual situación meteorológica.

Sanidad activa el mapa Meteosalud con riesgo alto en cientos de municipios

El Ministerio de Sanidad ha actualizado también el sistema Meteosalud, que evalúa el riesgo para la salud por calor extremo.

Según este mapa, cientos de municipios, especialmente en el noroeste peninsular, se encuentran en nivel rojo (riesgo alto), mientras que muchos otros están clasificados en nivel naranja (riesgo medio).