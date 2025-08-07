El Ministerio de Sanidad elabora un mapa para indicar qué zonas tienen mayor riesgo para la salud ante el calor extremo

El Ministerio de Sanidad ha elaborado un mapa de alertas de riesgo para la salud por la ola de calor que azota a España. Plagado de puntos rojos, el riesgo más alto, especialmente en el centro de la península pero también en puntos del norte. Para emitir este aviso tienen en cuenta aquellos lugares menos acostumbrados, y por tanto menos preparados, a temperaturas tan altas como las de estos días.

Precisamente en Galicia la falta de costumbre a estas altas temperaturas, de más de 30 grados, podría ser una de las causas de las 210 muertes atribuidas al calor en los últimos dos meses y medio. Un total de 39 provincias tienen avisos activos este jueves por altas temperaturas, así como tormentas. De estas, 13 estarán en nivel naranja por calor y se esperan temperaturas máximas de 41ºC, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias con alerta naranja por calor Madrid, Ourense, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Valladolid, Zamora, Zaragoza, Granada, Córdoba, Jaén y Las Palmas. Asimismo, se esperan temperaturas máximas de 41ºC en Córdoba.

El resto de provincias con avisos por altas temperaturas para este jueves son Valencia, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, La Rioja, Navarra, Murcia, Lugo, Lleida, Albacete, Guadalajara, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Cantabria, Baleares, Huesca, Teruel, Almería, Málaga, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife.

Aumentará la inestabilidad en la mitad sur del país

Asimismo, estarán con avisos por tormentas las provincias de Granada y Jaén. La AEMET prevé para este jueves una estabilidad generalizada en la Península, aunque tenderá a aumentar la inestabilidad en la mitad sur durante el día. En cuanto a las temperaturas máximas, aumentarán en todo el país, incluso localmente notable en el Cantábrico oriental, aunque con descensos en zonas del litoral atlántico gallego.

De esta forma, se superarán los 34-36ºC en la mayor parte de la Península así como en puntos de ambos archipiélagos y se alcanzarán los 40ºC en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica. Respecto a las temperaturas mínimas, tendrán aumentos de ligeros a moderados en Canarias y en el tercio norte peninsular, más acusados en el alto Ebro, y predominio de ligeros descensos en el resto, con valores que no bajarán de 20-22ºC, incluso localmente de 25ºC en el Mediterráneo, en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste, e incluso en zonas de la meseta Norte y localmente del sur de Galicia.