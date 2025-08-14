Según la AEMET, las precipitaciones que se esperan principalmente en zonas montañosas serán localmente fuertes

Este jueves predominarán los cielos nubosos en amplias zonas del interior que podrán dejar tormentas y chubascos en zonas montañosas del norte y sureste peninsular, además de unos termómetros con máximas que aumentarán ligeramente, superando los 35 grados en amplias zonas del país, y los 40 en depresiones del sur.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, estas precipitaciones, que se esperan principalmente en el nordeste y en la Ibérica, serán localmente fuertes con granizo en el entorno pirenaico. La entrada de altas presiones por el norte peninsular propiciará abundante nubosidad baja en el entorno cantábrico y norte de Galicia, con lluvias débiles en zonas altas del interior, además de que habrá cielos nubosos y calima en Canarias.

Aumentan las temperaturas

Las temperaturas máximas aumentarán ligeramente en la mayoría del territorio, con descensos en Canarias, en el extremo suroeste peninsular y en el nordeste, mientras que las mínimas bajarán, salvo por aumentos en el entorno del Sistema Central occidental y Baleares, donde no se esperan cambios. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la península, alcanzándose los 40 en las depresiones de la vertiente sur atlántica, donde junto con el Mediterráneo y zonas de Canarias, además no bajarán de los 25.

El viento soplará flojo con intervalos de moderado, predominando las componentes sur y este en Baleares y vertiente mediterránea, la sur en la atlántica y las norte y oeste en la cantábrica y Galicia. Será moderado con intervalos de fuerte el alisio en Canarias y el levante en Alborán y el Estrecho.

Predicción por comunidades autónomas