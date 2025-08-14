Las temperaturas aumentan en plena ola de calor y se mantienen las tormentas en zonas montañosas
Según la AEMET, las precipitaciones que se esperan principalmente en zonas montañosas serán localmente fuertes
La advertencia de la AEMET: nunca ha habido un período tan cálido en España que abarcará casi todo agosto
Este jueves predominarán los cielos nubosos en amplias zonas del interior que podrán dejar tormentas y chubascos en zonas montañosas del norte y sureste peninsular, además de unos termómetros con máximas que aumentarán ligeramente, superando los 35 grados en amplias zonas del país, y los 40 en depresiones del sur.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, estas precipitaciones, que se esperan principalmente en el nordeste y en la Ibérica, serán localmente fuertes con granizo en el entorno pirenaico. La entrada de altas presiones por el norte peninsular propiciará abundante nubosidad baja en el entorno cantábrico y norte de Galicia, con lluvias débiles en zonas altas del interior, además de que habrá cielos nubosos y calima en Canarias.
Aumentan las temperaturas
Las temperaturas máximas aumentarán ligeramente en la mayoría del territorio, con descensos en Canarias, en el extremo suroeste peninsular y en el nordeste, mientras que las mínimas bajarán, salvo por aumentos en el entorno del Sistema Central occidental y Baleares, donde no se esperan cambios. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la península, alcanzándose los 40 en las depresiones de la vertiente sur atlántica, donde junto con el Mediterráneo y zonas de Canarias, además no bajarán de los 25.
El viento soplará flojo con intervalos de moderado, predominando las componentes sur y este en Baleares y vertiente mediterránea, la sur en la atlántica y las norte y oeste en la cantábrica y Galicia. Será moderado con intervalos de fuerte el alisio en Canarias y el levante en Alborán y el Estrecho.
Predicción por comunidades autónomas
- Galicia: en la mitad sur, cielos despejados, mientras que en la norte, nubes bajas con brumas y nieblas dispersas al principio y final del día y poco nuboso en el litoral cantábrico, donde, además de en la montaña del este de Lugo, se esperan precipitaciones. En las temperaturas mínimas predominarán los descensos en la mitad sur y las máximas, con pocos cambios en Lugo, aumentarán en el resto. Los vientos soplarán flojos variables, más intensos en el litoral atlántico.
- Asturias: cielos cubiertos con nubes bajas, con algunas brumas y nieblas matinales y nocturnas, lloviznas dispersas en la costa y chubascos con tormenta en la cordillera. Las temperaturas mínimas cambiarán poco y las máximas ascenderán. El viento será flojo del norte y nordeste, más intenso en el litoral, y flojo variable con intervalos moderados en la cordillera.
- Cantabria: cielos con nubes bajas al principio del día, acompañados de nieblas y brumas asociadas, que tenderán a despejar, si bien durante la tarde podrá haber algún chubasco tormentoso en Liébana. Las temperaturas mínimas registrarán descensos y las máximas, aumentos. Los vientos se esperan flojos variables en el interior y del este y nordeste en el litoral.
- País Vasco: cielos nubosos de nubes bajas al comienzo de la jornada con algunas brumas y nieblas en zonas altas y tendiendo a quedar poco nuboso. Las temperaturas mínimas cambiarán poco, pero predominarán las bajadas, y las máximas irán en aumento. El viento será flojo variable, con predominio a ser de norte, en el interior y flojo del este y nordeste en la costa.
- Castilla y León: cielos poco nubosos, sin descartar algún chubasco aislado con tormenta, principalmente en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas no cambiarán mucho y las máximas ascenderán ligeramente. Los vientos soplarán principalmente de sur, flojos con algún intervalo moderado.
- Navarra: en la vertiente cantábrica, cielos nubosos al principio y final del día y, en el resto, despejado con algún chubasco o tormenta ocasionales por la tarde en el Pirineo. Las temperaturas mínimas disminuirán en la mitad sur, con pocas variaciones en el resto, y las máximas, con cambios ligeros, tenderán a ascender, superando los 36 grados en el centro y sur de la comunidad. Los vientos se esperan flojos variables con predominio del sur y sureste.
- La Rioja: cielos poco nubosos, sin descartar algún chubasco aislado con tormenta, principalmente en la Ibérica. Las temperaturas mínimas disminuirán ligeramente, y las máximas presentarán ascensos. Los vientos serán variables, flojos en general.
- Aragón: cielo despejado, con nubes de evolución en Pirineos y sistema Ibérico, donde por la tarde se podrán dar chubascos acompañados de tormenta. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso o no cambiarán y las máximas, en ligero ascenso en la mitad oeste, no tendrán cambios en el resto. El viento soplará flojo variable.
- Cataluña: cielo poco nuboso con chubascos y tormentas en el Pirineo por la tarde, que podrían extenderse a otras zonas del interior. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo por descensos en las máximas de Pirineos. El viento será flojo variable, con predominio de la componente sur en el litoral y prelitoral de tarde.
- Extremadura: cielos poco nubosos, aunque con nubes de evolución por la tarde, principalmente en el norte. Las temperaturas mínimas cambiarán poco, aunque con ascensos en el extremo norte, y las máximas, sin cambios o en ligero aumento. Los vientos se esperan variables, con predominio de la dirección sur por la tarde, flojos con intervalos moderados.
- Comunidad de Madrid: por la mañana, cielo despejado, que se cubrirá por la tarde en la sierra. Las temperaturas mínimas disminuirán levemente y las máximas ascenderán, alcanzando valores altos. El viento soplará flojo variable, principalmente del sureste en horas centrales.
- Castilla-La Mancha: cielo poco nuboso que tenderá a nuboso a partir de mediodía, sin descartar algún chubasco aislado en el sistema Ibérico por la tarde ni tormentas en la serranía de Cuenca. Las temperaturas mínimas no variarán o disminuirán ligeramente y las máximas aumentarán en Guadalajara y norte de Toledo, con pocos cambios en el resto. El viento será flojo variable con rachas fuertes del este en la mitad oriental de Cuenca y Albacete.
- Comunidad Valenciana: cielo despejado, con nubes de evolución diurna y chubascos en el interior de la mitad norte por la tarde. Habrá pocos cambios en los termómetros, con valores elevados. El viento se espera flojo variable, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral sur.
- Región de Murcia: cielos poco nubosos. Las temperaturas se mantendrán invariables y los vientos serán flojos variables, tendiendo a componente este en las horas centrales, ocasionalmente moderados.
- Baleares: cielo despejado, con brumas y algún banco de niebla matinal. Las temperaturas permanecerán sin cambios y los vientos soplarán flojos predominando la componente norte, con brisas costeras.
- Andalucía: cielos poco nubosos, aunque con nubes de evolución en las sierras del interior oriental. Las temperaturas irán en descenso en el tercio occidental, sin grandes cambios en el resto. El viento será flojo variable, con intervalos moderados de sur en el interior, y predominando el levante en el litoral mediterráneo, que soplará más intenso en la costa almeriense, Cádiz y el Estrecho.
- Canarias: cielo despejado en general, aunque con algún intervalo nuboso y calima ligera, remitiendo en la provincia occidental. Las temperaturas experimentarán un descenso general. El viento soplará, con intervalos de fuerte, del norte en la provincia oriental y del noreste en la occidental, y flojo del oeste en cumbres.