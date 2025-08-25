El fenómeno amenaza con convertirse en el más devastador de la historia reciente de Vietnam

Vietnam ha evacuado a casi 600.000 personas y desplegado a miles de militares para la emergencia

Compartir







El sur de China se ha visto azotado por un tifón de gran intensidad que ha impactado con fuerza en la ciudad de Sanya, donde las rachas de viento han alcanzado hasta los 170 kilómetros por hora. El temporal ha dejado daños materiales y mantiene en alerta a la región.

Vietnam, en el punto de mira

El ciclón avanza ahora hacia Vietnam, donde las autoridades temen que pueda convertirse en el peor tifón de su historia. Su llegada está prevista en las próximas horas y se esperan consecuencias graves en la costa y en zonas densamente pobladas.

Evacuaciones masivas

Ante el riesgo, se ha procedido a la evacuación de cerca de 600.000 personas, trasladadas a refugios seguros y centros de acogida.

El Gobierno vietnamita ha activado un amplio dispositivo de seguridad: más de 350.000 soldados han sido movilizados para colaborar en las labores de evacuación, rescate y asistencia en las áreas más afectadas.