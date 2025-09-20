La Península se prepara para el bajón térmico: zonas donde más se sentirá

La entrada de un frente atlántico por el noroeste provocará un fuerte descenso de las temperaturas en casi toda la Península

Las precipitaciones en el tercio noroeste podrían ser localmente fuertes en el Pirineo y en el Alto Ebro

La entrada de un frente atlántico por el noroeste provocará un fuerte descenso de las temperaturas en casi toda la Península y precipitaciones en el tercio noroeste que podrían ser localmente fuertes en el Pirineo y en el Alto Ebro.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el descenso de las temperaturas será notable en el noroeste e interior peninsular con máximas que bajan entre los cinco y ocho grados, salvo en el Levante e Islas Baleares. No obstante, se espera que solamente cinco capitales de provincia como Sevilla, Valencia, Murcia, Córdoba y Granada que superarán los 32ºC en las horas centrales de sol. El resto, tendrá una temperaturas entre los 25 y 30 grados.

Las temperaturas mínimas se reducen en toda la Península

De la misma manera, las mínimas también se reducen este domingo en torno a los tres y cinco grados en toda España. Pocas comunidades superarán los 20ºC de temperatura e incluso en Castilla y León o Galicia veremos temperaturas más cercanas al otoño o al invierno como en Ávila (7ºC), Burgos (4ºC), Palencia (6ºC) y Lugo (8ºC).

Pese a ello, las mínimas no bajarán en el Mediterráneo, Canarias y el Guadalquivir con un termómetro que marcará entre los 17-22ºC en promedio.

Chubascos que pueden ir acompañados de tormentas

Por otro lado, con el paso del frente, se pronostica un oscurecimiento progresivo de los cielos de oeste a este localmente fuertes y persistentes en el Cantábrico y el Pirineo occidental con el paso del día.

En algunas zonas del tercio norte y las montañas del este, los chubascos podrían ir acompañados de tormentas, siendo más intensos en el Alto Ebro, Pirineo occidental y la Ibérica. En Canarias, solo se prevén chubascos ocasionales en las cumbres.

Del lado del viento, éste tendrá componente oeste en las vertientes atlántica y cantábrica, tendiendo a noroeste al final, con intervalos de fuerte en zonas expuestas y de forma más probable en los litorales. En Canarias, se estima un alisio moderado.