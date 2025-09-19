Canarias y el sur peninsular mantienen avisos por altas temperaturas y polvo en suspensión

Un frente frío pondrá fin al calor con lluvias y un acusado descenso térmico desde el sábado

Las altas temperaturas y el polvo en suspensión seguirán marcando este viernes la situación meteorológica en buena parte de España, aunque el ambiente comenzará a cambiar a lo largo del fin de semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), once provincias están en aviso por calor, con máximas de hasta 38 °C en Badajoz, Córdoba, Jaén y Sevilla, mientras que Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura permanecen en nivel naranja por valores cercanos a los 37 °C.

La calima continuará afectando a todas las islas del archipiélago canario, con visibilidad reducida a 3.000 metros, especialmente en medianías y cumbres orientadas al sur. También se esperan concentraciones de polvo en suspensión en el sur y oeste peninsular, aunque de menor intensidad.

Nubosidad y primeras tormentas en el interior

La jornada estará marcada por la influencia de una masa de aire subtropical, con cielos poco nubosos en el este peninsular y Baleares, y abundante nubosidad de tipo medio y alto avanzando de sur a norte en el resto del territorio. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en la meseta, el Alto Ebro y áreas montañosas del oeste, donde no se descartan chubascos y tormentas, localmente fuertes en la meseta norte, el norte del Sistema Ibérico y el entorno del Ebro.

En Canarias, no se descartan tormentas aisladas en las cumbres, mientras que en zonas del litoral mediterráneo, el Estrecho y Melilla persistirán nubes bajas matinales con bancos de niebla en el oeste gallego.

El fin de semana traerá lluvias y un brusco descenso térmico

El sábado llegará un frente frío por el golfo de Cádiz que barrerá el país de oeste a este. Dejará precipitaciones intensas en el suroeste y en el área cantábrica, mientras que el resto registrará cielos más cubiertos y temperaturas ya más suaves.

El domingo el cambio será más acusado: las lluvias se extenderán a amplias zonas del centro, norte y Mediterráneo, donde podrían darse tormentas muy fuertes en Aragón y Cataluña. Las temperaturas caerán de manera notable, con valores más propios del otoño tras varios días de calor extremo.

Vientos moderados y noches tropicales

Respecto a los vientos, soplarán moderados de componente este en el sur peninsular, Baleares y Cádiz, con intervalos fuertes en el Estrecho. En Canarias predominarán los del este y nordeste, mientras que en el Cantábrico lo harán las componentes norte y oeste.

Las mínimas subirán en el oeste y centro-norte, y seguirán siendo altas en el Mediterráneo y el suroeste peninsular, sin bajar de 20 °C e incluso superando los 25 °C en Canarias, prolongando las noches tropicales hasta la llegada del esperado alivio térmico.