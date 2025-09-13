Iván Sevilla 13 SEP 2025 - 12:01h.

Las lluvias también han caído con granizo e intenso viento en comarcas del litoral y prelitoral de Girona

Alerta naranja en Barcelona por fuertes lluvias que afectarán a otras provincias del este peninsular

BarcelonaAunque las temperaturas vuelven a subir, antes de hacerlo hemos tenido varios episodios de fuertes tormentas. Como las que han dejado un "valor inédito" en el municipio de La Quar (Barcelona): 7,8 litros en un minuto.

Tras el frente atlántico que barrió el norte peninsular, en las últimas horas las intensas lluvias han mojado Cataluña. Este 13 de septiembre, las precipitaciones han caído en las provincias de Lleida, Barcelona y Girona.

En ese contexto, el Servicio Meteorológico de Cataluña ha dado a conocer ese dato de récord, registrado a las 5:27 horas en la estación ubicada en la comarca barcelonesa de El Bergadá.

"Supera los 7,6 litros en un minuto que se recogieron el 4 de septiembre del 2014 en Montserrat - Sant Dimes, en la comarca de El Bages", ha añadido en un comunicado.

De la misma tormenta igualmente se han contabilizado "26,1 litros de lluvia en cinco minutos, algo inédito, por encima de los 24,7 que cayeron el 12 de agosto de 2019 en Cunit, en el Bajo Penedés".

Desde el Meteocat ya alertaban del riesgo de chubascos con posibilidad de granizo (con piedras de menos de dos centímetros) acompañados de fuertes rachas de viento en el noroeste regional.

72 avisos por inundaciones y caída de árboles

Los datos de precipitación registrada este 13 de septiembre han sido de más de 30 litros en media hora en tres estaciones meteorológicas catalanas.

Y el riesgo por, al menos, 20 litros o más en una hora, se mantiene hasta las 20 horas en esas mismas zonas, según Aemet. Especialmente en comarcas del litoral y prelitoral tanto barcelonés como gerundense.

Mientras tanto, hasta las 10 horas del sábado, emergencias ha recibido 72 avisos en total, la mayoría por acumulaciones de agua o inundaciones y algunas caídas de árboles. 43 han sido en Girona.

Para este 14 de septiembre, ya prácticamente se marchan las tormentas, aunque todavía podría haber alguna en el extremo sur de Cataluña y suben las temperaturas en toda la región, con sol e intervalos nubosos.