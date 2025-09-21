El Ayuntamiento de Mas de las Matas ya había advertido a sus ciudadanos a través de sus redes sociales

TeruelAragón y Navarra vivían este sábado avisos naranjas por lluvias y tormentas. En la localidad de Mas de las Matas, en la comarca del Bajo Aragón, las fuertes tormentas fueron acompañadas de un granizo que dejó las calles cubiertas de un manto blanco.

El Ayuntamiento de Mas de las Matas ya había advertido a sus ciudadanos a través de sus redes sociales, donde informaron que se activó la fase de alerta del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias ante el riesgo de lluvias y tormentas y donde recomendaron a los habitantes de la localidad a tener prudencia y precaución.

A pesar de las alertas y de la fuerte granizada que se vivió sobre las 19:00 horas, finalmente no se registraron daños significativos.

La CHE advierte de crecidas en barrancos y cauces menores en Aragón, Navarra, Cataluña y Valencia

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado la vigilancia y recordado la posibilidad de "crecidas súbitas importantes" de carácter local en barrancos y cauces menores en Navarra, Aragón (Huesca, Zaragoza y Teruel), Cataluña (Lleida y Tarragona) y Comunidad Valenciana (Interior Norte de Castellón) durante toda la jornada de este domingo.

Una advertencia ante los avisos naranjas de La Agencia Estatal de Meteorología por posibles tormentas y lluvias intensas (de hasta 30 l/m2 en 1 hora) en el Pirineo y Prepirineo de Huesca y Lleida, en la Hoya de Huesca, en el Prelitoral y Litoral Sur de Tarragona y en el Interior Norte de Castellón, y los avisos amarillos por posibles tormentas y lluvias intensas (de hasta 20 l/m2 en 1 hora) en el centro y norte de Navarra, en Las Cinco Villas, en el sur de Huesca, en el Bajo Aragón, en el sur de Lleida, en el valle de Arán y en la Depresión Central de Tarragona.