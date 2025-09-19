La AEMET confirma la llegada de un cambio drástico con aire más frío y chubascos en el norte

Los termómetros dejarán atrás los registros veraniegos para dar paso a valores más otoñales

España afronta un giro notable en el tiempo que pondrá fin al intenso calor que ha dominado las últimas jornadas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que, a partir del fin de semana, el país vivirá un escenario más inestable, con lluvias y un marcado descenso de las temperaturas en buena parte del territorio.

Durante varios días, los termómetros han registrado valores propios del pleno verano, pero en breve comenzarán a descender de forma progresiva, especialmente en el norte peninsular, donde se prevén caídas significativas. Los expertos hablan de “un giro radical” que marcará el comienzo de una nueva etapa climática.

Qué es el chorro polar

El chorro polar es una corriente de aire muy veloz que circula en altura. Su principal característica es que circula en movimientos rápidos y como un tubo que trae vientos, borrascas y tormentas. Sus vientos pueden ir desde los 130 hasta los 250 kilómetros por hora. Cuando se ondula de forma intensa, favorece la llegada de masas de aire muy frías o cálidas y el desarrollo de borrascas profundas, como las que afectarán a España este fin de semana.

Bajada progresiva de las temperaturas

El cambio será paulatino pero constante. Desde este martes se han empezado a notar los primeros indicios de la transformación, que continuará extendiéndose a lo largo de la semana. A pesar de ello, el ambiente seguirá siendo cálido en muchas zonas, con máximas que superarán los valores habituales para mediados de septiembre y prolongarán la sensación de verano.

El miércoles, algunos chubascos en Cataluña y Aragón proporcionarán un alivio temporal, aunque no impedirán que persista el calor en la mayor parte del país.

Llega aire polar y lluvias al norte

El verdadero vuelco meteorológico se producirá el fin de semana, cuando irrumpirán masas de aire más frío desde el Atlántico. Según la AEMET, este flujo traerá consigo precipitaciones en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, y un descenso generalizado de las máximas.

El contraste será acusado: mientras a mitad de semana el ambiente aún recordará al verano, el sábado y el domingo introducirán condiciones más propias del otoño, con bajadas que en algunos puntos del norte podrían superar los 10 grados.

Cambio dentro de la dinámica estacional

La llegada de aire fresco y húmedo desplazará de manera gradual la masa cálida que ha predominado en la península. Los especialistas de la AEMET recalcan que este viraje entra dentro de la normalidad atmosférica para estas fechas, aunque su intensidad lo convertirá en uno de los episodios más destacados de este septiembre.

La transición, que comenzará en el noroeste, se extenderá progresivamente a otras comunidades, marcando el final de un prolongado episodio de calor y la bienvenida a un ambiente más acorde con el otoño.