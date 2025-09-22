Las fuertes lluvias activan todas las alertas en el norte de España ante el riesgo de inundaciones en zonas como Santander

El primer temporal del otoño: Asturias, Cantabria, País Vasco, Baleares y Cataluña, en alerta por tormentas y lluvias

Compartir







Después de unas largas jornadas de mucho calor, el otoño ha entrado con fuerza en el país, con una bajada muy notable de temperaturas en la mayoría de zonas. Sin embargo, lo que más se ha notado son las fuertes lluvias y tormentas que han causado estragos en algunas partes de España. Algunas partes del norte, han activado ya la alerta amarilla

Santander ha registrado este lunes 84,2 litros de lluvia por metro cuadrado, la mayor precipitación acumulada del país, con datos actualizados a las 17:42 horas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La segunda máxima, con casi la mitad de lluvia acumulada, 46,3 litros por metro cuadrado, también se ha registrado en Cantabria, en el aeropuerto.

PUEDE INTERESARTE Protección Civil desactiva la alerta tras las intensas lluvias en Cataluña: emergencias atendió más de 700 llamadas

El resto de localidades regionales donde más ha llovido este lunes son Fuente Dé (Camaleño), con 28,6 litros; San Vicente de la Barquera con 26,2; y Tresviso con 23,8. En Cantabria, el Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno ha coordinado, entre las 07:00 y las 19:00 horas, un total de 32 incidencias derivadas de 72 llamadas relativas a las intensas lluvias caídas en la jornada de este lunes.

Las alertas no se desactivarán hasta mediados de semana

El municipio más afectado ha sido Santander --con 84,8 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada hasta las 18:30 horas--, desde donde se han recibido la mayoría de los avisos registrados. Estas incidencias se corresponden con arquetas levantadas, alcantarillas rebosadas, balsas de agua en calzada e inundaciones puntuales en viviendas y locales.

Las calles principales de la ciudad han quedado inundadas, cortando el paso a todos los vecinos. Sin embargo, lo peor está todavía por llegar. Se espera que esta noche siga cayendo agua con mucha fuerza, por lo que los avisos continúan activados ante el riesgo por inundaciones. Además, las alertas no se desactivarán hasta mediados de semana.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El municipio de Carmargo también se ha visto afectado, aunque en menor medida. Los avisos amarillos (riesgo) por lluvias en el litoral, Liébana, centro y valle de Villaverde permanecerán activos hasta el final del día, al igual que el aviso amarillo por tormentas en la franja costera, ha informado el 112.