La crecida repentina de una riera les sorprendió cuando cruzaban un puente en un vehículo para ir a su casa en San Quintí de Mediona

Hallan el cuerpo del niño arrastrado por las lluvias en Sant Quintí de Mediona, Barcelona

Las fuertes tormentas que han sacudido este fin de semana a Cataluña, haciéndose sentir también en la Comunidad Valenciana y Murcia, dejan un balance trágico tras hallarse los cadáveres de un padre y su hijo menor de edad tras haber sido arrastrado el vehículo en el que viajaban por la fuerza del agua de las lluvias torrenciales en Sant Quintí de Mediona, Barcelona.

Tal como informan en el vídeo Marina Pérez y José Díaz Pando, primero fue localizado el cuerpo sin vida del menor y hoy, lunes 22 de septiembre, cerca de las 13:30 horas, se ha hallado un segundo cadáver que, a falta de su identificación, todo apunta a que se correspondería con el del progenitor, que permanecía desaparecido.

En la búsqueda, a lo largo de seis kilómetros, han participado la unidad de drones, un helicóptero y el equipo canina de Bombers, que ha desplegado unos 104 efectivos repartidos en 43 dotaciones. –60 de ellos sobre el terreno–y por parte de Mossos d'Esquadra también han movilizado a la Unidad Canina, un helicóptero y la unidad subacuática, todos coordinados con los bomberos.

Padre e hijo se vieron arrastrados por la riada en San Quintí de Mediona

El cuerpo sin vida del padre ha sido localizado a un kilómetro y medio aproximadamente del punto donde el coche fue arrastrado.

“Esta persona estaba medio cubierta por vegetación y tierra. Cuando baja agua de esta manera lo arrastra prácticamente todo: mueve tierra, piedras…” ha señalado Guillem Amorós, jefe de intervención de bomberos, ante los medios.

Los efectivos implicados en la búsqueda, con buzos, unidades caninas y un helicóptero, han recorrido palmo a palmo el río Bitlles hasta encontrarlo no muy lejos del punto donde acabó el coche encajado entre unas rocas tras sorprenderles la crecida repentina de una riera cuando cruzaban un puente para ir a su casa en San Quintí de Mediona.

“Llovió mucho arriba y la riera cuando baja… no avisa”, relata una vecina.

Fue a las 18:00 horas de la tarde, cuando el agua subió hasta tres metros en un caudal prácticamente seco. El cuerpo del menor lo encontraron horas después, durante la noche y a seis kilómetros, en Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona).

“Ha sido una tarea muy ardua. Hay que agradecer este trabajo que se ha llevado a cabo desde el momento de la desaparición”, ha señalado Lluís Valls, delegado del Govern del Penedés, lamentando lo ocurrido.

Una veintena de atrapados en un funicular en el Monasterio de Monserrat

El fuerte temporal también ha afectado a la zona del Monasterio de Montserrat, donde cayeron 125 litros por metro cuadrado. La lluvia dejó cataratas de agua que dejaron a una veintena de personas atrapadas en un funicular, al tiempo en que obligó a cortar la carretera de acceso por desprendimientos.