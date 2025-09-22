Avisos activos por tormentas, lluvias, costeros y vientos

El hombre y su hijo de 11 años viajaban en su coche cuando fueron arrastrados por la crecida de la riera en Sant Quintí de Mediona

Este lunes se esperan más chubascos fuertes y un descenso generalizado de las temperaturas

Un dispositivo de casi 90 efectivos han estado trabajando toda la noche en la búsqueda del hombre desaparecido junto a su hijo de 12 años cuando iban en coche. El cuerpo del niño ha sido hallado esta noche Sant Pere de Riudebitlles.

El hombre decidió cruzar la riera a pesar de que le aconsejaron que no lo hiciera. La crecida del agua arrastró el vehículo hasta el fondo de un barranco.

Este lunes, cinco comunidades están en alerta por tormentas. De forma generalizada se esperan temperaturas más frías de lo habitual para esta época del año.