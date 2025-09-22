Avisos activos por tormentas, lluvias, costeros y vientos

El primer temporal del otoño, en directo: siguen buscando al hombre desaparecido junto a su hijo por la crecida del agua en Sant Quintí de Mediona
El hombre y su hijo de 11 años viajaban en su coche cuando fueron arrastrados por la crecida de la riera en Sant Quintí de Mediona
Este lunes se esperan más chubascos fuertes y un descenso generalizado de las temperaturas
Un dispositivo de casi 90 efectivos han estado trabajando toda la noche en la búsqueda del hombre desaparecido junto a su hijo de 12 años cuando iban en coche. El cuerpo del niño ha sido hallado esta noche Sant Pere de Riudebitlles.
El hombre decidió cruzar la riera a pesar de que le aconsejaron que no lo hiciera. La crecida del agua arrastró el vehículo hasta el fondo de un barranco.
Este lunes, cinco comunidades están en alerta por tormentas. De forma generalizada se esperan temperaturas más frías de lo habitual para esta época del año.
El padre del menor muerto en Barcelona cruzó la riera pese a las advertencias de los vecinos
Los estragos de las fuertes tormentas han dejado ya un muerto en Cataluña. Se trata de un menor de unos 11 o 12 años que viajaba con su padre en un vehículo que fue arrastrado por una súbita crecida de agua en la localidad de Sant Quinti de Mediona, en Barcelona.Ir a la noticia
Más de 700 llamadas al 112 de Cataluña por el temporal
Cataluña recibe 708 llamadas al @112 este domingo por las lluvias.
Chubascos fuertes y descenso generalizado de temperaturas
Este lunes se prevén precipitaciones persistentes en el extremo norte peninsular, al tiempo que persistirá un descenso generalizado de las temperaturas al continuar la influencia de una vaguada atlántica y la salida de un frente atlántico por el Mediterráneo.
Según ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registrarán chubascos fuertes, incluso localmente muy fuertes, que estarán acompañadas de tormenta en el nordeste y en las islas Baleares.
Además, el organismo ha anticipado un descenso notable de las máximas en la Ibérica sur y localmente en La Mancha, así como probables rachas muy fuertes del noroeste en zonas del bajo Ebro.
Se espera asimismo que la Península y las islas Baleares sigan bajo la influencia de una vaguada atlántica con un flujo de norte en el extremo norte peninsular y la salida de un frente atlántico por el Mediterráneo, que originarán cielos nubosos o cubiertos en el extremo norte, tercio oriental y Baleares.
Nuria Parlón confirma que el cadáver hallado es el del menor desaparecido
La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha dicho que el cadáver hallado este domingo por la noche en el río de Bitlles de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) es el de un menor de 11-12 años, y durante la noche se busca al que creen que es su padre, también desaparecido.
En declaraciones a medianoche en Sant Quintí de Mediona, donde desapareció por la tarde el coche de ambos, ha dicho que, según parece, unos testigos han explicado que el conductor se decidió a pasar por un lugar peligroso por las lluvias pese a que se le recomendó no pasar. "Una desgracia grande que nos lleva a pedir mucha prudencia", ha señalado la consellera.