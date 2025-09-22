Logo de telecincotelecinco
El primer temporal del otoño, en directo: siguen buscando al hombre desaparecido junto a su hijo por la crecida del agua en Sant Quintí de Mediona

Tormentas en Cataluña
La crecida de la riera en Sant Quintí de Mediona arrastra un coche con un padre y un hijoInformativos Telecinco

  • El hombre y su hijo de 11 años viajaban en su coche cuando fueron arrastrados por la crecida de la riera en Sant Quintí de Mediona

  • Este lunes se esperan más chubascos fuertes y un descenso generalizado de las temperaturas

Un dispositivo de casi 90 efectivos han estado trabajando toda la noche en la búsqueda del hombre desaparecido junto a su hijo de 12 años cuando iban en coche. El cuerpo del niño ha sido hallado esta noche Sant Pere de Riudebitlles.

El hombre decidió cruzar la riera a pesar de que le aconsejaron que no lo hiciera. La crecida del agua arrastró el vehículo hasta el fondo de un barranco.

Este lunes, cinco comunidades están en alerta por tormentas. De forma generalizada se esperan temperaturas más frías de lo habitual para esta época del año.

Avisos activos por tormentas, lluvias, costeros y vientos

El padre del menor muerto en Barcelona cruzó la riera pese a las advertencias de los vecinos

Los estragos de las fuertes tormentas han dejado ya un muerto en Cataluña. Se trata de un menor de unos 11 o 12 años que viajaba con su padre en un vehículo que fue arrastrado por una súbita crecida de agua en la localidad de Sant Quinti de Mediona, en Barcelona.

La DGT pide prudencia por las lluvias y tormentas

La DGT pide prudencia en las carreteras por lluvias y tormentas en este primero de otoño, especialmente en Baleares, donde están en alerta naranja.

Más de 700 llamadas al 112 de Cataluña por el temporal

Cataluña recibe 708 llamadas al @112 este domingo por las lluvias.

Sánchez lamenta la muerte de un menor por las lluvias

Chubascos fuertes y descenso generalizado de temperaturas

Este lunes se prevén precipitaciones persistentes en el extremo norte peninsular, al tiempo que persistirá un descenso generalizado de las temperaturas al continuar la influencia de una vaguada atlántica y la salida de un frente atlántico por el Mediterráneo.

Según ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registrarán chubascos fuertes, incluso localmente muy fuertes, que estarán acompañadas de tormenta en el nordeste y en las islas Baleares.

Además, el organismo ha anticipado un descenso notable de las máximas en la Ibérica sur y localmente en La Mancha, así como probables rachas muy fuertes del noroeste en zonas del bajo Ebro.

Se espera asimismo que la Península y las islas Baleares sigan bajo la influencia de una vaguada atlántica con un flujo de norte en el extremo norte peninsular y la salida de un frente atlántico por el Mediterráneo, que originarán cielos nubosos o cubiertos en el extremo norte, tercio oriental y Baleares.

Salvador Illa lamenta la muerte del menor por las lluvias

Nuria Parlón confirma que el cadáver hallado es el del menor desaparecido

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha dicho que el cadáver hallado este domingo por la noche en el río de Bitlles de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) es el de un menor de 11-12 años, y durante la noche se busca al que creen que es su padre, también desaparecido.

En declaraciones a medianoche en Sant Quintí de Mediona, donde desapareció por la tarde el coche de ambos, ha dicho que, según parece, unos testigos han explicado que el conductor se decidió a pasar por un lugar peligroso por las lluvias pese a que se le recomendó no pasar. "Una desgracia grande que nos lleva a pedir mucha prudencia", ha señalado la consellera.

Temas