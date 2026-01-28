Extremadura aún resopla por los vientos huracanados de Kristin: las imágenes

La sucesión de frentes se seguirá dando hasta por lo menos dos semanas y con ellas, sus efectos: más viento y lluvias

Las últimas borrascas que han pasado por la Península han causado miles de incidencias por todo el país. La Comunidad de Madrid totalmente nevada con cortes de acceso a varias carreteras. En el norte, concretamente en Galicia, preocupaba el desbordamiento de ríos ante las intensas lluvias y en el sur, en muchas provincias de Andalucía, el viento ha provocado muchos problemas.

Todo esto debido al paso de la borrasca Kristin, pero sobre todo por un fenómeno muy poco común. Es lo que se denomina el chorro de aguijón. Cuando la borrasca presenta en las imágenes un aguijón significa que el viento va a ser muy intenso, es más, puede rebasar los 150 km/h. Y es precisamente lo que ha pasado.

Además, se ha juntado una borrasca junto con el chorro polar que también está cruzando la península. Eso lo que ha hecho es que las rachas de viento hayan sido huracanadas. Es más, han alcanzado los 160 km/h a orillas de las costas portuguesas. En Extremadura hemos llegado hasta los 130 km/h. Para las próximas seguimos muy pendientes, del este peninsular, donde las fuertes rachas de viento podrán alcanzar los 90 km/h.

Cielos despejados entre borrasca y borrasca

De momento los modelos meteorológicos, o por lo menos sus efectos, se pueden seguir quedando en nuestro país hasta por lo menos dos semanas más. Los únicos momentos en los que tendremos cielos plenamente despejados será entre borrasca y borrasca. Pero seguimos con una sucesión de frentes que irán cruzando de oeste a este la mayor parte de España, así que de momento nos toca esperar porque tendremos viento, oleaje, nevadas y lluvias para un tiempo prolongado.