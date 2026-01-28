Extremadura aún resopla por los vientos huracanados de Kristin: las imágenes

Extremadura ha sido una de las comunidades más castigadas por Kristin.

Última hora de la borrasca Kristin | Preocupación por la situación en Jaén: crecidas del río Guadalquivir y desbordamiento de varios arroyos

En las carreteras, el viento ha dejado dos camiones volcados en Cañaveral, en Extremadura. Ha ocurrido a primera hora de la mañana. Quedaron atrapados en la vía después de ser empujados por las ráfagas de viento, que en este punto han superado los 100 km por hora. La vía se abrió a lo largo de la mañana, aunque se recomienda extremar precauciones ante la persistencia del viento.

Los estragos del viento han sido innumerables. Farola en la autovía de Algeciras y en Jaen, árbol centenario crujiendo segundos antes de caer. Otro sonido, el de las rachas de 130 kilómetros de hora que arrancan árboles de cuajo derriban trailers, grúas y una torre de alta tensión en Torrevieja.

Kristin hizo estragos en Badajoz de madrugada. Como un huracán. Record del día: 150 km hora en Brozas, Cáceres. Personas en el suelo en Almería. Susto camino del colegio en Cádiz. Alerta en móviles en Extremadura con daños enormes. Arboles y más arboles caen. Y en Córdoba, arrancaba el tejado de una iglesia. Es la firma del viento huracanado de Kristin.