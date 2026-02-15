El temporal afectada a 136 carreteras: 67 cortadas por inundaciones y 18 por hielo y nieve

La Aemet ha avisado de que las olas alcanzarán una gran altura, de hasta 12 metros

El temporal afectada a 136 carreteras cortadas por inundaciones y por hielo y nieve

La borrasca de gran impacto Oriana ha comenzado a remitir, pero once comunidades siguen este domingo en alerta ante la previsión de que continúen los fuertes vientos y el oleaje, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los avisos más importantes, de nivel 'naranja' (peligro importante), se han activado en Baleares y en Cataluña por el fuerte oleaje, y la Aemet ha avisado de que las olas alcanzarán una gran altura, de hasta 12 metros en algunos puntos de la isla de Menorca.

Hay fenómenos costeros también activos, aunque de nivel 'amarillo' (peligro bajo) en las comunidades de Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, la ciudad de Melilla y en todas las islas del archipiélago canario, donde se han activado también avisos de nivel amarillo por el oleaje que durante el día de hoy va a azotar al litoral.

Tras el fuerte viento que durante la jornada de ayer azotó a gran parte del país, hoy persisten los avisos de nivel 'amarillo' por el fuerte viento también en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana, aunque tras las rachas huracanadas -superiores a 120 kilómetros por hora- que se han registrado durante las últimas horas, rondarán hoy los 80 kilómetros por hora.