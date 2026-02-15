La Aemet ha avisado de que las olas alcanzarán una gran altura, de hasta 12 metros
La borrasca de gran impacto Oriana ha comenzado a remitir, pero once comunidades siguen este domingo en alerta ante la previsión de que continúen los fuertes vientos y el oleaje, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Los avisos más importantes, de nivel 'naranja' (peligro importante), se han activado en Baleares y en Cataluña por el fuerte oleaje, y la Aemet ha avisado de que las olas alcanzarán una gran altura, de hasta 12 metros en algunos puntos de la isla de Menorca.
Hay fenómenos costeros también activos, aunque de nivel 'amarillo' (peligro bajo) en las comunidades de Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, la ciudad de Melilla y en todas las islas del archipiélago canario, donde se han activado también avisos de nivel amarillo por el oleaje que durante el día de hoy va a azotar al litoral.
Tras el fuerte viento que durante la jornada de ayer azotó a gran parte del país, hoy persisten los avisos de nivel 'amarillo' por el fuerte viento también en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana, aunque tras las rachas huracanadas -superiores a 120 kilómetros por hora- que se han registrado durante las últimas horas, rondarán hoy los 80 kilómetros por hora.
El temporal afectada a 136 carreteras: 67 cortadas por inundaciones y 18 por hielo y nieve
El temporal de lluvia y nieve que azota la Península afecta a las 6:00 horas de este domingo a un total de 136 carreteras, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional, de las que 67 sufren cortes en algunos de sus tramos por las inundaciones y 18 por hielo y nieve.
Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), las carreteras de Andalucía siguen siendo las más afectadas por el temporal de lluvias, con cortes en 43 de sus vías, sobre todo en las provincias de Cádiz, Córdoba y Granada.
Entre las carreteras afectadas por las inundaciones destaca la nacional N-110, cortada en ambos sentidos entre San Esteban de Gormaz y Aldea de San Esteban (Soria).
La nieve y el hielo han obligado a cerrar al tráfico algunos tramos en 18 vías secundarias de Almería, Granada, Huesca, Teruel, Asturias, Cantabria, León, Salamanca, Barcelona, Cáceres y Navarra.
Además, en 21 carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, así como en una está prohibida la circulación de camiones y en siete se recomienda circular con precaución.
Entre las carreteras en las que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno se encuentra la nacional N-260, entre Noales y Bisaurr (Huesca).