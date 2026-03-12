Llega una primavera más cálida de lo normal tras el tercer invierno más lluvioso del siglo XXI

Desde Aemet informan que los últimos ocho inviernos han sido "más cálidos de lo normal"

La primavera meteorológica inicia con porcentajes del 50% a 70 % de que sea más cálida de lo normal

A escasos días de que comience la primavera, que iniciará el próximo 20 de marzo, esta será más cálida de lo normal, sucediendo a un invierno meteorológico recién concluido que ha resultado el noveno más cálido desde 1961 y el tercero más lluvioso del siglo XXI.

Los últimos ocho inviernos han sido "más cálidos de lo normal", ha asegurado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, durante la rueda de prensa este jueves para informar del balance climático del invierno y la predicción estacional para la primavera.

Predicción estacional para marzo

El invierno meteorológico, que ya ha finalizado y comprende el trimestre que abarca diciembre, enero y febrero, ha resultado ser "una estación con carácter muy cálido, con una temperatura media superior en 1 °C a la del promedio 1991-2020, y además muy húmedo" en cuanto a precipitaciones.

Finalizado este período, la primavera meteorológica inicia con porcentajes del 50% a 70 % de que sea más cálida de lo normal en función de las zonas. En cuanto a las precipitaciones, en la mayor parte del país no hay una tendencia clara.

Esta primavera meteorológica, trimestre compuesto por marzo, abril y mayo, hay un 50 % de probabilidad de que sea más cálido de lo normal en Canarias y suroeste peninsular, con un 20 % de que sea más frío de lo normal en estas zonas. En el resto de la Península hay un 60 % de probabilidad de que sea más cálido de lo normal y un 70 % en Baleares. Por otra parte, en ambas zonas hay un 10 % de probabilidad de que sea más frío de lo normal.

En cuanto a las precipitaciones, no hay una tendencia clara en la mayor parte del país, donde hay una probabilidad similar de que la primavera sea más lluviosa o más seca de lo normal. Únicamente en zonas del suroeste peninsular y en Canarias hay una ligera mayor probabilidad de que el trimestre sea más seco de lo normal (40 %) frente a que sea más lluvioso (25 %).