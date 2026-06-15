Trump ha emplazado así a los "buques del mundo" a "encender motores" en el estrecho de Ormuz: "¡Que fluya el petróleo!"

Trump acusa a Irán de mentir en sobre los términos del acuerdo: "No tienen nada que ver"

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Estados Unidos e Irán han puesto, oficialmente, fin a la guerra con un acuerdo de paz que será firmado el viernes en Suiza bajo el nombre de 'Pacto de Islamabad'. Con él, se pondrán fin a las hostilidades en todos los frentes, –también en el Líbano–, y se producirá la reapertura del estrecho de Ormuz, lo que ya ha aliviado a los mercados. Washington, además, asegura que Irán nunca tendrá un arma nuclear.

"El Acuerdo con la República Islámica de Irán está ya finalizado. ¡Felicidades a todos! Por la presente autorizo la total apertura sin peajes del estrecho de Ormuz y, simultáneamente por la presente autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos", ha anunciado Donald Trump, que después ha precisado que la reapertura tendrá lugar tras la firma del acuerdo este viernes.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para el fin de la guerra y la apertura del estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense ha anunciado el acuerdo con Irán destacando que se levantará el bloqueo del estrecho de Ormuz instaurado por las fuerzas militares estadounidenses, algo que también Teherán ha confirmado tras "obligar" a Washington, según han explicado, a aceptar sus condiciones.

Trump ha emplazado así a los "buques del mundo" a "encender motores". "¡Que fluya el petróleo!", ha remachado el mandatario estadounidense, sin ahondar en más detalles sobre el acuerdo.

La televisión pública iraní, IRIB, se ha hecho eco también del acuerdo. "Con la autoridad, firmeza y valiente resistencia de las fuerzas armadas y del pueblo contra el enemigo criminal, Estados Unidos se ha visto obligado a aceptar el fin de la guerra contra la República Islámica de Irán y el Frente de la Resistencia", ha informado la cadena.

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El primero en anunciar el acuerdo ha sido el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, con lo que ha denominado como un acuerdo de paz. "Las dos partes han declarado el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano", ha explicado Sharif en un mensaje publicado en redes sociales.

La firma del acuerdo de paz, en Suiza

La ceremonia oficial de firma del acuerdo será el viernes 19 de junio en Suiza, ha apuntado Sharif, que ha aprovechado para expresar su agradecimiento a Estados Unidos y a Irán "por su compromiso para lograr una solución diplomática al conflicto".

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"También queremos poner en valor a nuestros hermanos en la mediación", ha señalado Sharif, que se refiere así a Qatar "por su apoyo para lograr este acuerdo", a Arabia Saudí por su "liderazgo visionario" y a Turquía "por sus inmensas contribuciones".

Ahora los mediadores propiciarán una serie de reuniones que se celebrarán esta misma semana, según Sharif. "Estos contactos de preimplementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma", ha explicado.